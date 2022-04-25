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  4. Son dakika: Elon Musk dediğini yaptı, Twitter'ı satın aldı! İşte dünyanın merak ettiği fiyat

Son dakika: Elon Musk dediğini yaptı, Twitter'ı satın aldı! İşte dünyanın merak ettiği fiyat

25.04.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Twitter, Elon Musk'a satıldı. Günlerdir konuşulan iddialar sonrasında Elon Musk 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ın yeni sahibi oldu.

Son dakika: Elon Musk dediğini yaptı, Twitter'ı satın aldı! İşte dünyanın merak ettiği fiyat

Son dakika: SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi.

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DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı.

Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini belirten Musk, Twitter'ın muazzam bir potansiyeli olduğunu, onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcılarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

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TWITTER, ÖNLEM ALMIŞTI

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oy birliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı satın almak için sosyal medya şirketinin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı aktarılmıştı. Söz konusu haberlerin ardından Twitter'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazanmıştı.


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Elon Musk
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