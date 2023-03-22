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  4. Son dakika | Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs kararını açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız

Son dakika | Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs kararını açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız

22.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak Millet İttifakı'nın adayı gösterilmesinin ardından Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyordu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifakın seçimler için aldığı kararı açıkladı.

Son dakika | Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs kararını açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız

Son dakika haberi: Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız" dedi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' MESAJI

Buldan'ın konuşmasından satır başları:

  • Tüm muhatapların şeffaf bir diyalog ekseninde özgür tartışma yürütebildiği günler özlem ve talebimizdir. Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Emek ve Özgürlük İttifakı tüm ezilenlerin sözcüsüdür, gençlerin özgür yaşamının güvencesidir. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak kadınların yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kadınların eşit temsiliyet ilkesiyle siyasette özne olmasının en güçlü savunucusu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız.

"OLDUKÇA KARARLIYIZ, ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için bu iktidardan hesap sormak konusunda oldukça kararlıyız. Bu nedenlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız.
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