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  4. SON DAKİKA | Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili iddianame kabul edildi! 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacaklar

SON DAKİKA | Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili iddianame kabul edildi! 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacaklar

23.12.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre emekli amirallerin bildirisiyle ilgili iddianame kabul edildi. Bildiri yayımlayan 103 emekli amiral, 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. Amiraller hakkında "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SON DAKİKA | Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili iddianame kabul edildi! 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacaklar

Son Dakika Haberi: Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin 103 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Amiraller hakkında "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 21 Mart 2022'de görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede sanıkların, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda bildirinin taslağının paylaşılmasından metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları belirtildi.

Sanıkların seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan şüphelilerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, sanıkların ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri kaydedildi.

(AA)

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