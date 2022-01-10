Son dakika: Emekli milletvekilleri maaşlarına zam istedi mi? TPB'den son açıklama

Son dakika haberi...Türk Parlamenterler Birliğinden yapılan açıklamada, emekli milletvekili aylıklarında artış talebinin söz konusu olmadığı belirtilerek "Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi talebinden ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

EMEKLİ VEKİLLERİNE MAAŞI GÜNDEMDE

Türk Parlamenterler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde emekli milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri üzerinden birtakım tartışmaların yaşandığı, bu duruma ilişkin bir açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Milletvekillerinin, kamuoyunda iddia edildiği gibi "süper emeklilik" gibi bir hakkının olmadığı, milletvekillerinin de tıpkı diğer vatandaşlar gibi prim ödemelerini gerçekleştirdikten sonra yaşları dolduğunda emekli olabildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bir milletvekili görevi bittiğinde prim ödemeleri tamamlanmamışsa kalan prim ödemelerini bizzat kendisi ödemek zorundadır. Söz konusu milletvekili diğer tüm vatandaşlar gibi emekli olacak yaşta değilse, yaşının dolmasını beklemek durumundadır. Halihazırda prim ödeme günü dolmasına rağmen yaşı gelmediği için emekli olmamış birçok milletvekili bulunmaktadır. Kaldı ki bunların içerisinde birden fazla dönem görev yapmış milletvekilleri de hayli fazladır."

Emekli milletvekili aylıklarına ilişkin artış talebinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi talebinden ibarettir." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİLİ ELİTAŞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği de 'milletvekillerine uygulanmaması haksızlık' diye ifade ettiler. Biz de 'görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)



