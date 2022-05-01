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  4. Son Dakika: Emniyet duyurdu: Sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı! "Başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere..."

Son Dakika: Emniyet duyurdu: Sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı! "Başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere..."

01.05.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü resmî Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. EGM'nin açıklamasında "Sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Emniyet duyurdu: Sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı! "Başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere..."

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahsın yakalandığını duyurdu. Açıklamada başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığı ifade edildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

17 YAŞINDAKİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında "Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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