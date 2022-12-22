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  4. Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Atilla Önder, İspanya'da yakalandı... Türkiye'ye getirildi

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Atilla Önder, İspanya'da yakalandı... Türkiye'ye getirildi

22.12.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya'da yakalandığı ve Türkiye’ye getirileceği belirtilmişti. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk polisini tebrik etti. Uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder uçakla İstanbul'a getirildi.

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Atilla Önder, İspanya'da yakalandı... Türkiye'ye getirildi

Son dakika | Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'ten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder'in, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlanmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU: DÜNYANIN EN ÖNEMLİ UYUŞTURUCU BARONLARINDAN BİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atilla Önder'in yakalanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polisi takip etti,

Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor.

Kahraman Türk Polisimize tebrikler"


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