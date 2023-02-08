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  4. Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı

08.02.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 202 hesap yöneticisi tespit edildi. 18 şahıs gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı

Son dakika: EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.

'DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK İNTERNET SİTELERİ KAPATILDI'

Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşların üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 202 hesap yöneticisi tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 18 şahıs gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 24 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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deprem sosyal medya

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