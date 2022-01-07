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  4. Son dakika | Emniyet kemeri yüzünden plakaya yazılan cezada iptal kararı: Ceza, kişiye kesilir!

Son dakika | Emniyet kemeri yüzünden plakaya yazılan cezada iptal kararı: Ceza, kişiye kesilir!

07.01.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendirecek haber Adana'dan geldi. Mahkeme, emniyet kemeri takılmadığı gerekçesiyle plakaya kesilen cezaya yapılan itirazı karara bağladı. Bahçe Sulh Ceza Hakimliği, 144 liralık idari para cezasını 'Ceza kişiye kesilir' diyerek iptal etti. Mahkemenin kararı emsal niteliği taşıyor.

Son dakika | Emniyet kemeri yüzünden plakaya yazılan cezada iptal kararı: Ceza, kişiye kesilir!

Son dakika: Emniyet kemeri takılmadığı gerekçesiyle plakaya kesilen cezayla ilgili emsal niteliğinde bir karar alındı. Bahçe Sulh Ceza Hakimliği 144 liralık plakaya kesilen cezayı "Ceza kişiye kesilir" diyerek iptal etti.

SON DAKİKA | PLAKAYA YAZILAN EMNİYET KEMERİ CEZASI İPTAL EDİLDİ

Tıbbi satış mümessili olan Aysun İşler, kendine ait eşinin kullandığı hafif ticari araçla Adana'dan Osmaniye'ye gitti. D-400 Karayolu'nda rutin kontrol yapan jandarma, aracı kullanan Burak İşler'in emniyet kemeri takmadığını tespit etti ve ceza tutanağını aracın plakası üzerinden düzenleyip 144 lira idari para cezası uyguladı.

MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Aysun İşler, durumu avukatı Bahar Dinç Örgen aracılığıyla yargıya taşıdı. Örgen, tebligatın ardından 16 Haziran 2021'de itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi. İtiraz dilekçesini dikkate alan Bahçe Sulh Ceza Hakimliği ise emsal bir kararla cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi. Kararda ayrıca idari yaptırım kararının, hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti.

Son-dakika--Emniyet-kemeri-yüzünden-plakaya-yazılan-cezada-iptal-kararı-Ceza,-kişiye-kesilir

"15 GÜN İÇERİSİNDE İTRAZ EDİLMELİ"

Aysun İşler'in avukatı Bahar Dinç Örgen, “Ceza, delil yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Vatandaşlarda kendilerine ceza geldiğinde haksız kesildiğini düşünüyorlarsa 15 gün içerisinde itiraz edip haklarını aramalılar” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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