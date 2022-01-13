HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Emniyetten 28 ilde 'kene' operasyonu! Borç verip fazlasını tehdit ve baskıyla almışlar... Dikkat çeken pos cihazı detayı

Son Dakika: Emniyetten 28 ilde 'kene' operasyonu! Borç verip fazlasını tehdit ve baskıyla almışlar... Dikkat çeken pos cihazı detayı

13.01.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre vatandaşları borçlandırıp ardından baskı ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından bu sabah düğmeye basılırken, 28 ilde 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son dakika: 'Kene' operasyonu başladı. Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde 'tefecilere' yönelik operasyon düzenlendi. baskı ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan 160 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 133 kişi gözaltına alındı. Söz konusu 'kene' operasyonuyla ilgili detayları Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklama şöyle;

"Vatandaşlarımızı önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan FIRSATÇILARA yönelik olarak;

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ( Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde;

1

Verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000’i 5.000.000 yaparak),

Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek),

Ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek,

Borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek,

Ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek TEFECİLİK suçunu işledikleri tespit edilen;

2

160 hedef şahsa yönelik; aralarında Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilimizde KENE operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Hedef şahıslarından 133’ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca gözaltı kararı mevcut olup, 27 şahıs ise ifadesi alınmak üzere Emniyete davet edilecektir.

3

Öte yandan 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Tefecilik 1 ve Tefecilik 2 operasyonlarında 478 hedef şahıs adli makamlar önüne çıkarılmış, çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para elde edilmişti.

4

Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliğimiz olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Acı olayda yeni detay! Ayşenur'un babası başkası çıktıAcı olayda yeni detay! Ayşenur'un babası başkası çıktı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
aynısını bankalarda yapmıyormu adamlar kaçak banka kurmuslar
Haram yiyenlere göz açtırmayın.Ahiretleri zaten karanlık bu kan emicilerin bu dünyasınıda karartın....

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.