SON DAKİKA | Asgari ücrette net konuştu 'Kayıtsız kalmayız' Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' için 'boykot' çağrısı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bursa'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez. Rabbim Bursalı ve Bursalı kardeşlerimizi korusun diyorum. Bizleri bağrına basan tüm Bursalılara şükranlarımızı sunuyorum.

AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bir erdemliler hareketi olarak değil aynı zamanda bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir.

Bugüne kadar emektarlarımızın tecrübesini gençlerimizin dinamizmiyle birleştirerek siyasi mücadelemizi yürüttük. Beraber yol yürüdüğümüz, aynı büyük hayallerin peşinden koştuğumuz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kalpleri tamir etmeye bakacağız. Teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları bulacak parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz.

Özellikle dikkat etmenizi istiyorum; yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, yokluk zamanlarında sırf bu kutlu davaya inandığı için varını yoğunu feda etmişleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi bu günlere taşıyanlar işte o fedakarlık abideleridir. Gelmeyene biz gideceğiz, aramayanı biz arayacağız, yorulanı biz yüreklendireceğiz. Partimizi Bursa'dan her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa hep beraber biz yapacağız. Evde veya il ilçe binasında oturmayacak, sürekli sahada olacağız.

Gayretleriniz, emekleriniz ve samimi çabalarınız için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

Bursa göz alıcı doğal güzellikleri, insanın ruh dünyasını zenginleştiren manevi değerleriyle herkesi kendine meftun eden bir şehirdir. Bu akşam Bursamızın iş çevreleriyle bir araya geleceğiz, bazı fabrikaların resmi açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bursa sanayisi bizim yurt dışında da göğsümüzü kabartıyor. Yaptığımız yatırımlarla altyapısından insani yaşam kalitesine kadar her alanda Bursa'yı destekledik, geliştirdik.

Hayat pahalılığı Bursamızı da etkilemiştir. Bilhassa işçi, memur, emekli, çiftçi gibi sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha çok karşılaştılar. Hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Her sıkıntının her zorluğun farkındayız. Evine ekmek götürmeye çalışan işçimizin de, saçlarını ağartmış emeklimizin de yatırım yapıp başkalarına ekmek kapısı olan sanayicimizin de, esnafımızın da... 85 milyon vatandaşımızın her ferdinin derdini, talebini, beklentisini ve sorunlarını çok iyi biliyoruz.

Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir, millete karşı dürüst olma siyasetidir. Biz de sadece bunu yapmaya çalışıyoruz. Günübirlik hesaplar ülkemizin yakın geçmişinde bu millete çok vakit ve nakit kaybettirdi. Benden sonrası tufan diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar. Bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. Bu ucuz siyaset tarzını hep elimizin tersiyle ittik. Kendimiz bedel ödesek de millete bedel ödetmeyeceğiz dedik. Zor da olsa en doğru kararı alacağız dedik. Bu duruşumuzdan da şimdiye kadar taviz vermedik. Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik. Türkiye'nin asırlık sorunlarına çözüm yollarını biz geliştirdik.

Artık dünyada sözünün ağırlığı olan, itibarı artan bir Türkiye var. Şahsi çıkarlarımızı değil sadece ve sadece 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz.

"FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNÜ BOYKOT EDİN"

Ekonomi programımızın temel gayesi sabit gelirliler başta olmak üzere milletimizin maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Hyat pahalılığının mazereti olarak kullanılan hususları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Öncelik enflasyonu düşürmektir. Ülkemizde de enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Serbest piyasa ekonomisini başıbozukluk olarak algılayan ve bunu istismar eden bir kesim var ama bunların da üstesinden geleceğiz. Bu konuda en etkili yöntem, milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamülün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır.

"FAİZ İNECEK Kİ ENFLASYON DA İNSİN"

Enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu adımı atacağız. Bu bizim artık olmazsa olmazımız.

Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz..

YENİ ASGARİ ÜCRET 'İSTİHDAM, ENFLASYON VE GELİR ARASINDA DENGEYİ GÖZETEN BİR RAKAM'

Hiç şüphesiz son günlerin en çok tartışılan konusu 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret rakamı. Hemen birileri çatladı patladı. Çatlasanız da patlasanız da biz atacağımız adımları hesaplayarak atarız. Yüzde 30, enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen, emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan rakam ortada ve görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam, enflasyon ve gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır.

"ENFLASYON ORANIN ÇOK CİDDİ BİR SAPMA OLURSA GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPARIZ"

2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız, inancımız odur ki buna gerek kalmayacak. Biz enflasyonu daha da düşürerek sadece asgari ücretlileri değil, milletimizin tamamını rahatlatarak refah düzeyi yükseltmek istiyoruz.

Asgari ücrette tarihimizin en yüksek artışlarına gittik. 2023 Temmuz - Aralık döneminde 11 bin 402 liraydı. yani o günkü kurla 432 dolara tekabül ediyoruz. 2024 ocakla 17 bin 2 TL yani o günkü kurla 575 oldu. 2025 için döviz bazında 629 dolara yükseldi. Asgari ücreti asya ülkelerinin tamamından daha yükseğe çıkarmamıza, döviz bazında avrupa seviyesine yaklaştırmamıza rağmen arzu ettiğimiz sonuca varamadık. Sebebi, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıdır.