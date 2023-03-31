SON DAKİKA | 'En güçlü şekilde lanetliyoruz' Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Bakanlıktan açıklama: Ramazan ayında tekrar...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Danimarka’da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"DANİMARKA BÜYÜKELÇİSİNE İLETİLMİŞTİR"

Bakanlığın açıklamasının devamında "Söz konusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir." (DHA)