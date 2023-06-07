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  4. Son dakika | Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı, 'Kulak tıkayarak olmaz' dedi! İmamoğlu'ndan 'değişim' mesajı: "Siyasi yasak, İBB seçimi... Kervan yolda düzülür"

Son dakika | Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı, 'Kulak tıkayarak olmaz' dedi! İmamoğlu'ndan 'değişim' mesajı: "Siyasi yasak, İBB seçimi... Kervan yolda düzülür"

07.06.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'de yönetim değişikliğindeki gelişmeler takip edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son mesajıyla "Değişim ihtiyacını sadece ben değil toplum istiyor" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlatan İmamoğlu, "Bütün duygu ve düşüncelerimi kendisiyle paylaştım. Süreci takip ediyorum" ifadelerini kullandı. MYK kadrosunun değişimini işaret eden İmamoğlu, "Değişim sadece heyet ve kurul değişimiyle olmaz" diye konuştu.

Son dakika | Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı, 'Kulak tıkayarak olmaz' dedi! İmamoğlu'ndan 'değişim' mesajı: "Siyasi yasak, İBB seçimi... Kervan yolda düzülür"

Son dakika haberi: Seçimler biter bitmez 'değişim' mesajıyla CHP genel başkanlığına aday olduğu iddiaları kulisleri hareketlendiren İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi. Seçimlerin ardından CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşme gerçekleştiren İmamoğlu "Kulağımızı tıkarsak bu işler olmaz" sözleriyle dikkat çeken bir mesaj verdi.

"DEĞİŞİM ANLAYIŞINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE TALEP EDİYORUM"

Kılıçdaroğlu ile bire bir görüşmesinden detayları da aktaran İmamoğlu'nun gazetecilere yaptığı konuşmadan satır başları:

"Ben siyasete girdiğim her an itibarıyla toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım kendi ruh halimde. Milletimiz, ülkemiz her şeyin önündedir. Benim anlayışım budur. Değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamamda çok net bir değişim mesajı vermiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.

"KULAK TIKAYARAK BU İŞLER OLMAZ"

Değişimin sadece heyet ve kurul değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını sadece ben değil toplum istiyor. Kulağımızı tıkarsak bu işler olmaz.

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Demokrasinin bir neferi olmanın her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yolda yürüyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA NET MESAJ

Siyasi yasak, İBB seçimi, bunların hepsinin cevapları verilmesi gerekir evet ama kervan yolda düzülür. Bunların hepsi çok kolay şekilde çözülür. Mühim olanı değişimi gerçekleştirmek.

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KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTU? 'DÜŞÜNCELERİMİ KENDİSİYLE PAYLAŞTIM'

Bütün duygu ve düşüncelerimi kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim ideallerim uğruna her hususta görev almaktan çekinmem çekinmedim. Süreci takip ediyorum."

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Ekrem İmamoğlu

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