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Son dakika! Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 03:22 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da yeni bir deprem oldu. Flores adası merkezli depremin büyüklüğü 6.2 olarak ölçüldü.

Endonezya'da geçtiğimiz günlerde 7.5 şiddetinde gerçekleşen depremde bin 203 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya Son dakika deprem

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