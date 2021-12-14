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  4. Son Dakika: Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Son Dakika: Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

14.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Endonezya'da büyük bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7.3 olarak açıklandı. Maumere kentinin 115 km kuzeyinde denizin ortasında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Son Dakika: Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

YEREL SAATLE 11.20'DE MEYDANA GELDİ

Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi.

Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.

OCAK AYINDAKİ DERPEMDE 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLÜMÜŞTÜ

Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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deprem Endonezya
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