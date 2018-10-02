Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Endonezya'da depremin merkez üssünün Flores adasının yaklaşık 250 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

İlk önce 6,2 olarak açıklanan depremin büyüklüğü daha sonra 5,9'a düşürüldü. Tsunami uyarısı yapılmazken depremin herhangi bir hasara ya da can kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BİN 203 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da geçtiğimiz günlerde 7.5 şiddetinde gerçekleşen depremde bin 203 kişi hayatını kaybetmişti.