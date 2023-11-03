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SON DAKİKA: Engin - Dilan Polat operasyonunda yeni perde! Bu kez Ankara'ya sıçradı, para aktarımını gören banka görevlileri ihbar etti

03.11.2023 12:40 | Son Güncelleme:
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Engin - Dilan Polat operasyonunda son dakika! Türkiye'nin konuştuğu Polat ailesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Emniyet güçleri kaçak bir para aktarımı tespit etti. Ankara'da Dilan Polat'a ait bir franchise şirketin Polat ailesine ait paraları kendi hesaplarına aktarmaya çalıştığı belirlendi. 3 kişi başkentte gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Engin - Dilan Polat operasyonunda yeni perde! Bu kez Ankara'ya sıçradı, para aktarımını gören banka görevlileri ihbar etti

Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat'ın banka hesaplarına bloke koyulmuştu. Ankara'da Dilan Polat'a ait bir franchise şirkete ait banka hesabından kendi hesaplarına para aktaran 3 kişi operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı.

SON DAKİKA: BANKA GÖREVLİLERİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ! KAÇAK AKTARIM...

CNN Türk muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre Ankara emniyeti, kaçak para aktarımını tespit etti! Dilan Polat'a ait bir franchise şirketin Polat ailesine ait paraları kendi hesaplarına aktarmaya çalıştığı belirlendi. 1 milyon 800 bin TL'lik tutar banka görevlileri tarafından yüksek bulundu. Banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri o kişiler hakkında operasyon yaptı.

GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Dilan Polat - Engin Polat operasyonu çerçevesinde soruşturma yürütülen sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 olmuş oldu.

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Öte yandan soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 8’inin polisteki ifade ifadelerinin tamamlandığı, diğer zanlıların ifade işlemlerinin ise ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

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Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile beraberindekiler yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN LÜKS ARAÇLARI SERGİLENMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçları, polis ekipleri tarafından çekicilere yüklenip dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilmişti.

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Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, yerleşkenin bahçesinde sergilenmişti.

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