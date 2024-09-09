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  4. Son Dakika | Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin itiraz reddedildi

Son Dakika | Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin itiraz reddedildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.09.2024 16:17
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Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

Son Dakika | Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin itiraz reddedildi

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERMİŞTİ

Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı vermişti.

Cuma günü sabah saatlerinde görülen duruşmada, dört tutuklu sanık Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı çıkmıştı.

Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
tahliye engin polat
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