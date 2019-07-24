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Son dakika! Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen ve Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika! Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Erbil’de Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 17 Temmuz’da bir restoranda düzenlenen saldırı anına ait kamera görüntülerinde saldırganın yan masadan bir anda kalkarak arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.

Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez, 20 Temmuz’da güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağı açıklamasını yaptı.

(İHA)


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