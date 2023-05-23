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  4. SON DAKİKA: Erdoğan'a destek kararını açıklamıştı! AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri: 'Akşener'e İnce'ye neler yaptılar! Şimdi de...'

SON DAKİKA: Erdoğan'a destek kararını açıklamıştı! AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri: 'Akşener'e İnce'ye neler yaptılar! Şimdi de...'

23.05.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala siyaset arenasında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Yüzde 5,17 oranında oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı sonrası günün en çok konuşulan ismi olmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan muhalefete sert tepki geldi!

SON DAKİKA: Erdoğan'a destek kararını açıklamıştı! AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri: 'Akşener'e İnce'ye neler yaptılar! Şimdi de...'

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan arasında ne konuşuldu? 'Karşı mahallede bir alışkanlık var eğer onlardan değilseniz linç edilirsiniz, itibar suikasti yaşarsınız' diyen Hamza Dağ, Muharrem İnce ve Meral Akşener'i de örnek gösterdi.

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İşte TVNET ekranlarında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı Hamza Dağ'ın o sözleri...

"İzmir için 2018'in üstüne çıkacağımızı düşünmüştük bir miktar altında kaldık. Biz kendimizi anlatmaya devam ediyoruz. Oy alamadığımızda millete hakaret edenlerden değiliz. Cumartesi gübü 18:00'e kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İlk turdan daha fazla oy alacağız.

'ÖNCE İNCE'Yİ ŞİMDİ OĞAN'I LİNÇLİYORLAR'

Sinan Oğan, Muharrem İnce ile birlikte yüz bin imza toplayıp aday olmuştur. Millete kendini göstermiştir. O süreçte Sinan Oğan'ın bizden İnce'nin onlardan oy alacağını düşünüp tüm linç girişimini İnce'ye yönelttiler. İtibar suikasti yaptılar. Bunları bizde göremezsiniz.

'PAZARLIK GÜNDEME GELMEDİ'

İkinci tur öncesi Sinan Oğan, istişareler yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da Oğan ile görüşmek istedi. Ümit Özdağ ile de görüşmelerine devam ediyor. Önemli olan hangi ilkesel durumlar üzerinden gittiğiniz. Ben biliyorum ki Cumhurbaşkanımız ile Oğan arasında pazarlık gündeme gelmedi.

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Mülteciler konusundaki çekincelerini Sayın Oğan, cumhurbaşkanımıza iletti. Siyaset müzakere işidir. Benim üzüldüğüm en önemli konu şu, onlarla aynı mahallede değilseniz sizi linçliyorlar. Muharrem İnce, Akşener hepsi bunu yaşadı.

Siyasetteki arkadaşlarımıza da bunu yaptılar. Fahrettin Altun da bunu yaşadı, Ali İhsan Yavuz da bunu yaşadı Mahir Ünal da bunu yaşadı. CHP'nin sözcülüğünü yapan tetikçiler var. İtibar suikasti içindeler. Sanatçıları da katıyorlar.

HAMZA DAĞ: 'AKŞENER'İ SAVUNDU DİYE YILMAZ ÖZDİL'İ KOVDULAR'

Akşener yıllardır bize suikast yapar biz ona itibar suikasti asla yapmadık. Akşener ne zaman masadan kalktı 3 günde neler neler yaptılar. İfade etmekten üzüntü duyuyorum sifon çekmekten bahsettiler sanatçı olarak ifade edilen kişiler... Sözcü'den Yılmaz Özdil'i kovdular! Akşener'i savundu diye...

PKK orada FETÖ orada CHP'nin trolleri orada! Sürekli saldırıyorlar. Bizi yıkamazlar! İnce'ye Akşener'e yaptıkları itibar suikastlerini şimdi de Sinan Oğan'a yapıyorlar!"

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