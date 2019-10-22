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Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 22:37 | Son Güncelleme

ABD ile varılan mutabakat kapsamında YPG'ye verilen 120 saatlik süre doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,konuyla ilgili yaptığı açıklamada verilen sözler yerine getirilmedi. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.

Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan,konuyla ilgili yaptığı açıklamada verilen sözler yerine getirilmedi. Taviz veririsek terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.

YPG'YE VERİLEN 120 SAATLİK SÜRE DOLDU

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

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42 TACİZ ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.

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