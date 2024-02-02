Son dakika | Erdoğan AK Parti'nin yeni adaylarını duyurdu! "CHP'nin halini görüyorsunuz" deyip ekledi: "Hepsi bir köşeye yapışmanın derdinde"

Bu seçimlerde partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı temsilen milletimizin huzuruna çıkardığımız adayların her biri birer yol arkadaşımızdır. Elbette yolunu değiştirenler olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Önemli olan ana damarın gözünü hedeflerinden ayırmamasıdır.

Önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. Gerçi AK Parti olarak biz seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun ülkemizi hedeflerinden koparmama azmiyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin artan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri gücünün getirdiği ilave yük ve riskleri bu sayede başarıyla yönetebiliyoruz.