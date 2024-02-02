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  4. Son dakika | Erdoğan AK Parti'nin yeni adaylarını duyurdu! "CHP'nin halini görüyorsunuz" deyip ekledi: "Hepsi bir köşeye yapışmanın derdinde"

Son dakika | Erdoğan AK Parti'nin yeni adaylarını duyurdu! "CHP'nin halini görüyorsunuz" deyip ekledi: "Hepsi bir köşeye yapışmanın derdinde"

02.02.2024 16:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhur İttifakı'nın yeni belediye başkan adayları açıklandı. Bursa'daki programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti hedef aldı. Erdoğan ayrıca CHP'ye "Halini görüyorsunuz; herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkemizin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil" sözleriyle yüklendi

Son dakika | Erdoğan AK Parti'nin yeni adaylarını duyurdu! "CHP'nin halini görüyorsunuz" deyip ekledi: "Hepsi bir köşeye yapışmanın derdinde"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkan Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Erdoğan'ın muhalefete tepkisi dikkat çekti.

ALEV ALATLI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

  • Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerdendi.
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"HODRİ MEYDAN, ÇIKSIN ORTAYA!"

  • Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü 31 Mart'ta daha çok hızlansın. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan, buyursun çıksın ortaya!

"CHP'DE HERKES BİR KÖŞE KAPMA DERDİNDE"

  • CHP'nin halini görüyorsunuz; herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkemizin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Düne kadar ittifakta oldukları partileri bile çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaş ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?

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"ARAMIZDAN YOLUNU DEĞİŞTİRENLER OLDU, OLACAKTIR"

  • Bu seçimlerde partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı temsilen milletimizin huzuruna çıkardığımız adayların her biri birer yol arkadaşımızdır. Elbette yolunu değiştirenler olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Önemli olan ana damarın gözünü hedeflerinden ayırmamasıdır.

  • Önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. Gerçi AK Parti olarak biz seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun ülkemizi hedeflerinden koparmama azmiyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin artan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri gücünün getirdiği ilave yük ve riskleri bu sayede başarıyla yönetebiliyoruz.

  • Rüzgarın önünde savrulan kuru yapraklar misali kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini bölgemizdeki çok sayıda örneğinde görüyoruz. Birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek Türkiye'yi de bu hale getirmek istiyor ama hamd olsun başaramadılar. Her ne kadar mahalli seçim de olsa 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar.

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI'NIN BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Büyükorhan: Kamil Turhan
Gemlik: Refik Yılmaz
Gürsu: Mustafa Işık
Harmancık: Yılmaz Ataş
İnegöl: Alper Taban
İznik: Kağan Mehmet Usta
Karacabey: Ali Özkan

Başlıksız-8

Keles: Ali Doğru
Kestel: Ferhat Erol
Mudanya: Gökhan Dinçer
Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci
Nilüfer: Cemil Çolak
Orhaneli: Ali Osman Tayır
Orhangazi: Bekir Aydın
Osmangazi: Mustafa Dündar
Yenişehir: Davut Aydın (MHP)
Yıldırım: Oktay YılmazBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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