Son dakika: Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde d\u00fczenlenen toplant\u0131, 3 saat 20 dakika s\u00fcrd\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncudan olay yaratan payla\u015f\u0131m!4 ay sonra ilk! Be\u015ftepe'de ba\u015flad\u0131Koronavir\u00fcsle m\u00fccadele eden sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n son mesaj\u0131 y\u00fcrek par\u00e7alad\u0131