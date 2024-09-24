Son dakika | Erdoğan BM'den dünyaya seslendi: Netanyahu da Hitler gibi durdurulmalı! Gereken her adımı atacağız

Son dakika haberi: BM 79. Genel Kurulu ABD'nin başkenti Washington'da devam ediyor. Örgüte üye ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri bir haftalığına New York'ta bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurulda dünyaya seslenmek üzere kürsüye çıktı. İsrail'in Filistin'deki katliamını sert sözlerle eleştiren Erdoğan'ın konuşmasına Netanyahu-Hitler benzetmesi damga vurdu.

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLSA DA KONUŞMAK ZORUNDAYIM"

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitaben gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan mesajlar şöyle:

Filistin'i tanımayan diğer devletlerin bu kritik dönemde Filistin'i tanımaya davet ediyorum. Bugün sizlere gerilimlerin uzağında değil, tam kalbinde yer alan bir lider olarak sesleniyorum. Birileri rahatsız olsa da insanlık adına bazı gerçekleri konuşmak zorundayım.

Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda BM kuruluş misyonunu yerine getirmekte zayıf kalıyor. BM giderek hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE KADIN MEZARLIĞI HALİNE GELDİ"

7 Ekim'den beri aralıksız süren İsrail saldırılarında 41 bin kişi hayatını kaybetti. Yüz bine yakın insan yaralandı, sakat kaldı. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi. Gazze'de sadece çocuklar değil, BM sistemi ölüyor, umutlar ölüyor. Uluslararası toplum çok kötü bir sınav vermiştir. Bütün dünya halklarının, ülke liderlerinin bu acı tablo üzerine düşünmesi gerektiğine inanıyorum.

"DAHA NE BEKLİYORSUNUZ!"

Buradan bir kez daha canları pahasına vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi yürekten savunuyorum. İsrail üzerinde etki sahip ülkeler bu katliama göz yumuyorlar. İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyorlar. İsrail apaçık soykırım uyguluyor, adım adım Filistin topraklarını işgal ediyor. Ey İsrail'e destek verenler, bu vahşete destek olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

"İSRAİL BARIŞI İSTEMEYEN TARAF OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Mayıs ayından beri gidip gelen bir kağıt var. Hamas ateşkesi kabul ettiğini açıklarken İsrail sürekli bunu geçiştirerek barışı istemeyen taraf olduğunu göstermiştir. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. İnsani yardımlar engelsiz olarak Gazze'ye ulaşmalı.

'HİTLER' ÇIKIŞI

70 sene önce Hitler nasıl insanlığın ittifakıyla durdurulduysa bugün de Netanyahu durdurulmalıdır. İsrail'in gerekli cezayı alması için her türlü adımı atacağız.

Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar bu teknolojilerin nasıl ölümcül bir silaha dönüşebileceğini gösterdi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır