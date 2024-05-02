SON DAKİKA | Erdoğan'dan ABD'deki üniversitelerdeki polis müdahalesine tepki: İbretle takip ediyoruz!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarına hitaben önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da İsrail'i protesto edenlere yönelik şiddete tepki göstererek "'Gösteri hakkı kutsaldır' diyenlerin 7 Ekim'den sonra ilk icraatları Filistin'e destek gösterilerini yasaklamak oldu. Batı'nın Gazze konusunda takındığı iki yüzlü politikaları ibretle takip ediyoruz" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

"Sizlerin şahsında birliğe maddi manevi destek olan emek veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sene başında yapılan kongre ile birlikte daha güçlendiniz. Birlik kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve antisemitizmle mücadelede ön saflarda yer aldı.

Avrupa’daki Türk diasporasının karşılaştığı sınamalar değiştikçe birliğin faaliyet sahası da genişliyor.

Biz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak zorundayız. Bu milletin evlatlarına zayıflık ve geride olmak asla ve asla yakışmaz.

Bugün yaklaşık 7 milyon insanımız Avrupa'da yaşıyor. Almanya'nın çifte vatandaşlığını kolaylaştıran düzenlemeleri kabul etmesini olumlu buluyoruz.

Yurt dışında yaşayan onlarca vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak ise Irkçı saldırılara sessiz kalamayız. Büyükelçiliklerimiz ve Konsolosluklarımızın kapısı her zaman sizlere açıktır.

Nefret suçlarıyla mücadele noktasında Avrupa'da ayrım söz konusu, suçun kendisinden ziyade mağdurun kimliği belirleyici oluyor. Müslüman ve göçmenlere yönelik ırkçı saldırıların daha soruşturma aşamasında örtbas edildiğini biliyoruz.

Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi utançtır, skandaldır.

İçeride köşeye sıkışan hangi siyasetçi varsa aklına önce bize ve Türkiye'ye saldırmak geliyor. Bunu da hak ve özgürlük kavramların arkasına saklanarak yapıyor. Bu kampanyaların tek bir hedefi vardır, o da bizi ve Türkiye'yi susturmaktır.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI

Batı'nın Gazze konusunda takındığı iki yüzlü politikaları ibretle takip ediyoruz.Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler Filistinlilerin ölümünü izledi. Tüm bu vahşet sahneleri yaşanırken bir avuç vicdan sahibi liderlerin dışında Batılı devletler tepki göstermedi.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDEKİ GAZZE EYLEMLERİ

'Gösteri hakkı kutsaldır' diyenlerin 7 Ekim'den sonra ilk icraatları Filistin'e destek gösterilerini yasaklamak oldu. Sesini çıkaran öğrenci akademisyenler işkenceye maruz kalıyor. İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde anti-demokratiktir.

"ANTİSEMİTİZM LEKESİ BİZE YAPIŞMAZ"

Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitizm lekesi bize yapışmaz. Bu suçlama bize yapışmaz.

Coğrafyamızda savaş, kargaşa görmek istemiyoruz. İki devletli çözüme giden yolun açılmasını istiyoruz. Barış ikliminin bölgemizde hakim olması için yapıyoruz her şeyi."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





