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Son dakika! Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

SEÇİM HABERLERİ  | 10.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Önceki gün Taksim'de CHP'nin ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik yaptı" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, miting sırasında Taksim'deki kadınlar günü etkinliğinden bir görüntüyü izleterek, "Bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Önceki gün Taksim'de CHP'nin ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik yaptı. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Adana, özgürlüğün, demokrasinin, hakkın, hukukun geleceğine güvenle bakmanın anlamını iyi bilir. 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu da iyi bilir. Biz bu seçime nasıl giriyoruz. İşte meydanı görüyorsunuz, Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet, illet ittifakı olarak değil. Pazara kadar değil, mezara kadar bu yoldayız inşallah.

Bay Kemal. Sen korkaksın, korkak. Sende yürek yok. Sen anca FETÖ'cülere sığınır, tankların arasına sığınıp gidersin. Hepsi kayıtlarımızda.

"BİR GRUP EZANA, ISLIKLARLA SLOGANLARLA TERBİYESİZLİK YAPTI"

Bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Önceki gün Taksim'de CHP'nin ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik yaptı.

Bu ülkede bayrak, ezan düşmanı kim varsa hepsinin de karşısında durmak boynumuzun borcudur.

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adana Recep Tayyip Erdoğan

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