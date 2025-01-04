SON DAKİKA | Erdoğan'dan çok net sözler! "Üçüncü yol yok" diyerek açıkladı: Ya silah gömecekler ya da gömülecekler!

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

FERDİ TAYFUR İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, hayranlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

"SAMSUN'U BÜYÜTMEK İÇİN AŞK İLE ÇALIŞACAĞIZ"

İstiklal baharının ilk çiçeği, millet düşmanlarına Karadeniz gibi hırçın olan Samsun'da 11 aylık aranın ardından sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz; inşallah biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Emanetinize gözümüz gibi bakacak, Samsun'u büyütmek için aşk ile çalışacağız.

"BİZİM DURMAK, DURAKSAMA, REHAVETE KAPILMAK GİBİ HAKKIMIZ YOK"

Bu millet bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet yatırım, hizmet bekliyor. Her bir dava arkadaşımızın milletimizin beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, onuru korumak için bu görevi üstlendik. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim durmak, duraksama, rehavete kapılmak gibi hakkımız yok.

"MUHALEFETİN İŞBİLMEZLİĞİ, BECERİKSİZLİĞİ SİZİ YANILTMASIN"

Bizim polemikle geçirecek tek bir anımız yok. Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri yanıltmasın. Muhalefetin işbilmezliği, beceriksizliği sizi yanıltmasın. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var.

"BÜYÜK KONGRE ŞUBAT SONUNDA"

12 Ekim'de ilçe kongreleriyle startını verdiğimiz 8. Olağan Kongre sürecimiz 30 Kasım'dan itibaren il kongrelerimizle devam ediyor. Türkiye genelinde kongrelerimizi barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, davamızın önüne geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, kardeşliğimizi perçinleyerek bu hassas süreci partimize yarışır şekilde yürütüyoruz. Samsunla eşzamanlı gerçekleşen Aksaray il kongremizin başarılı geçmesini, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Şubat sonuna doğru büyük kongremizi toplayacağız.

"ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOK"

Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Milletimizin kaderdaşlığı kazanacak. Bölücü örgütün açtığı infak çukurlarını kardeşlikle doldurup, saygıyla kapatacağız. Terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Kararlıyız, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Terör örgütü ve teröristler için çember artık giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yok. Silahın şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır