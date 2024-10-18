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Son dakika | Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Başladı! Ama yeterli değil

18.10.2024 15:31
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin seyrine ilişkin dikkat çekici bir mesaj verdi. Ekonomi politikalarının olumlu etkilerinin görülmeye başladığını belirten Erdoğan, "Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı" deyip enflasyonun düşeceğini ifade etti.

Son dakika | Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Başladı! Ama yeterli değil

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın ekonomi hakkındaki değerlendirmeleri dikkat çekti.

"ENFLASYON DİZGİNLENMEYE BAŞLADI"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Ekonomi politikalarının olumlu etkilerini görmeye başladık. Son 1,5 yılda büyük mesafe kat ettik. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı, eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı.

  • Enflasyonla mücadelede kayda değer mesafe aldık. Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı ama yeterli değil. Enflasyon son 4 ayda 26,1 puan düşüş gösterdi, daha da düşecek.

  • Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var.

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"HANÇERLENMENİN ÖFKESİNİ HAKARET EDEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

  • Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz.

  • 22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz.

  • Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir. Türkiye üzerinde birleşince her badireyi atlatırız. Diyalog zeminini geliştirmemiz gerekiyor.

  • Siyasi partilerin, sendikaların, hangi görüşe mensup olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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