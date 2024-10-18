Son dakika | Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Başladı! Ama yeterli değil

22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz.

Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir. Türkiye üzerinde birleşince her badireyi atlatırız. Diyalog zeminini geliştirmemiz gerekiyor.