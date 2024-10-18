Son dakika | Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Başladı! Ama yeterli değil

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın ekonomi hakkındaki değerlendirmeleri dikkat çekti.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Ekonomi politikalarının olumlu etkilerini görmeye başladık. Son 1,5 yılda büyük mesafe kat ettik. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı, eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı.
Enflasyonla mücadelede kayda değer mesafe aldık. Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı ama yeterli değil. Enflasyon son 4 ayda 26,1 puan düşüş gösterdi, daha da düşecek.
Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz.
22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz.
Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir. Türkiye üzerinde birleşince her badireyi atlatırız. Diyalog zeminini geliştirmemiz gerekiyor.