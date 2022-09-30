SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı! 'Hızla düşürme kabiliyetine sahibiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. "Yatırım, istihdam üretim modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modeli oluşturduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahip olduklarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bizim yaptığımız iş, dünya ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde analiz ederek kendimize en doğru şekilde yol çizmek olmuştur. Kendi özgün ekonomi modelini oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhatapları ile paylaştık.

"TEK AMAÇ TÜRKİYE'Yİ KALKINMA RAYINDAN ÇIKARMAKTI"

Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel kriz karşısında gösterdiğimiz model doğru yolda olduğumuzu gösterdi.

Türkiye bir asır önce 600 yıl önce dev bir imparatorluktan bugünkü cumhuriyete geçerken ekonomi politikalarını oluşturmada ve uygulamada zorlanmıştı. Eğitimden sağlığa güvenlikten adalete sanayiden tarıma her alanda ülkemizi baştan sona inşa eden adımlar attık. Demokraside ve kalkınmada temel altyapı ihtiyaçlarımızı giderdikçe önümüze yeni bir tablo çıktı. Bizi terör batağına sürükleme gibi senaryoların tek amacı Türkiye'yi kalkınma rayından çıkarmaktı, bu oyunu bozduk.

"KENDİ EKONOMİ POLİTİKAMIZI OLUŞTURDUK"

Dünyada ortada herhangi bir savaş çatışma olmadığı halde ekonomisi tehdit edilen tek ülke biziz. Böyle bir dönemde ülkemiz ekonomisini kıskaç altına almak isteyenlere karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk. Ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Yatırım, istihdam üretim modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modeli oluşturduk. Ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyonun nispeten yüksek seviyeye çıkması bazılarını şaşırtabilir. Ama hızla düşürme kabiliyetimiz var."



