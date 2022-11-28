Son dakika | Erdoğan Yunanistan'ı işaret ederek İslam alemine çağrıda bulundu! "Bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır"

Son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlar İslam düşmanlığını ve yabancı düşmanlığını ciddi manada körüklemektedir. LGBT dayatması da hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir. Bu faşist dalgadan Müslümanlarla birlikte diğer gayrimüslimler de etkileniyor.