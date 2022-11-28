Son dakika | Erdoğan Yunanistan'ı işaret ederek İslam alemine çağrıda bulundu! "Bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı açılış programında gündeme ilişkin değerlendirmerini paylaştı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Dünyanın neresinde bir zulüm, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.
Türkiye, insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları tüm ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır. Salgın döneminde bizden talepte bulunan 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdik. TURKOVAC'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk.
Dünyada faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları sonuç vermedi. Hayat pahalılığın sebep olduğu ekonomik zorluklardan hepimiz etkileniyoruz. Türkiye olarak bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması, tünelin sonundaki ışığın henüz görülmediğine işaret etmektedir.
Son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlar İslam düşmanlığını ve yabancı düşmanlığını ciddi manada körüklemektedir. LGBT dayatması da hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir. Bu faşist dalgadan Müslümanlarla birlikte diğer gayrimüslimler de etkileniyor.
Suriye'deki sosyoekonomik ve insani durum daha trajik bir hal almıştır. Türkiye olarak 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaparak, milyonlarcasını da Suriye sınırları içerisinde destekleyerek kardeşlik vazifemizi layığıyla yerine getiriyoruz.