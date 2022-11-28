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  4. Son dakika | Erdoğan Yunanistan'ı işaret ederek İslam alemine çağrıda bulundu! "Bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır"

Son dakika | Erdoğan Yunanistan'ı işaret ederek İslam alemine çağrıda bulundu! "Bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır"

28.11.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomide yaşanan gelişmelere dikkat çekerek faiz ve enflasyon mesajı verirken "Hayat pahalılığın sebep olduğu ekonomik zorluklardan hepimiz etkileniyoruz. Türkiye olarak bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca Yunanistan'da Müslümanların zulüm yaşadığına değinerek "İslam alemi bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır" diye konuştu.

Son dakika | Erdoğan Yunanistan'ı işaret ederek İslam alemine çağrıda bulundu! "Bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı açılış programında gündeme ilişkin değerlendirmerini paylaştı.

"VEBALİ HEPİMİZİN ÜZERİNDE"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Dünyanın neresinde bir zulüm, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.

  • İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz, her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir. Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir.

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KÜRESEL EKONOMİ MESAJI: "TÜRKİYE OLARAK KİMİ OLUMSUZLUKLARI BİZ DE HİSSEDİYORUZ"

  • Türkiye, insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları tüm ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır. Salgın döneminde bizden talepte bulunan 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdik. TURKOVAC'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk.

  • Dünyada faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları sonuç vermedi. Hayat pahalılığın sebep olduğu ekonomik zorluklardan hepimiz etkileniyoruz. Türkiye olarak bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması, tünelin sonundaki ışığın henüz görülmediğine işaret etmektedir.

  • Altın borsası ve menkul borsası girişimlerinin hayata geçmesi konusunda çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerekiyor.

"LGBT DAYATMASI BİR DİĞER TEHDİTTİR"

  • Son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlar İslam düşmanlığını ve yabancı düşmanlığını ciddi manada körüklemektedir. LGBT dayatması da hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir. Bu faşist dalgadan Müslümanlarla birlikte diğer gayrimüslimler de etkileniyor.

  • Suriye'deki sosyoekonomik ve insani durum daha trajik bir hal almıştır. Türkiye olarak 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaparak, milyonlarcasını da Suriye sınırları içerisinde destekleyerek kardeşlik vazifemizi layığıyla yerine getiriyoruz.

  • İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimizin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır.

ABD'YE 'DEAŞ' TEPKİSİ! "TÜRKİYE'NİN BU TÜR ARGÜMANLARA KARNI TOK"

  • Bu terör örgütlerinin tamamı öncelikle Müslümanları hedef aldı. Sadece biz PKK terör örgütünün saldırılarında 40 bine yakın insanımızı kaybettik. FETÖ'cü hainler bir gecede 252 kardeşimizi alçakça şehit etti. İstiklal Caddesinde, ardından Karkamış'ta 3'ü çocuk 8 vatandaşımız PKK tarafından şehit edildi. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. DEAŞ'la mücadele kisvesiyle PKK ve uzantılarına destek verme oyunu artık son bulmaldırı. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse çarpışan Türkiye'nin bu tür argümanlara karnı toktur. Ülkemizin yanı sıra Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız .
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