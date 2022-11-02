Son dakika: Erdoğan'dan futbolda 'uzatmalar' sözleri! "O zamanlar hakemler pek vermiyordu"

Son dakika haberi: Türk futbol camiasından birçok ünlü ismin de katıldığı açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolun birleştirici özelliğinden bahsederken " Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Çamur, batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün değil" dedi. Erdoğan "Geriye kalan tek şey çalımlarla, asistlerle, şutlarla, olursa gollerle 90+ uzatma" derken geçmiş dönemde uzatma dakikalarına ilişkin de dikkat çeken sözler söyledi.

"SPORCULARA VE SPOR SEVERLERE MAHSUS BİR ÖZELLİKTİR"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnsanları tüm ayrımlardan bağımsız olarak bir araya getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek pek az şey vardır. Sahadaki yüksek nabızlı rekabeti bu kardeşliği bozmayacak şekilde sürdürmek ancak sporculara ve spor severlere mahsus bir özelliktir.

"FUTBOL DEYİNCE BİZİM DÜNYAMIZDA ÇOK ÖZEL BİR PENCERE AÇILIR"

Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan futbolcuların ve seyircilerin sair vakitlerde sergiledikleri dostluk görüntüleridir. Kulüplerimizin çeşitli platformlarda bir araya gelerek futbolun özünde zaten var olan centilmenlik ruhunu pekiştirmelerini takdir ediyorum.

Bir kupayı ortadan bölmek suretiyle barışa selam çakan anlayışın bu sahalarda vücut bulduğuna şahit olduk. Futbol deyince bizim dünyamızda çok ayrı ve özel bir pencere açılır.

"AKLI ERMEYE BAŞLADIĞINDAN BERİ FUTBOLLA İLGİLENMİŞ BİR KARDEŞİNİZİM"

Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Çamur, batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün değil. Geriye kalan tek şey çalımlarla, asistlerle, şutlarla, olursa gollerle 90+ uzatma. O zamanlar hakemler pek uzatma vermiyordu, 90. dakika olunca iş bitiyordu.