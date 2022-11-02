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Son dakika: Erdoğan'dan futbolda 'uzatmalar' sözleri! "O zamanlar hakemler pek vermiyordu"

02.11.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" açılışında konuştu. Konuşmasında futbola dair mesajlar veren Erdoğan, geçmişte oynanan futbol maçlarında hakemlerin uzatma kararına ilişkin ilgi çekici bir mesaj verdi.

Son dakika: Erdoğan'dan futbolda 'uzatmalar' sözleri! "O zamanlar hakemler pek vermiyordu"

Son dakika haberi: Türk futbol camiasından birçok ünlü ismin de katıldığı açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolun birleştirici özelliğinden bahsederken " Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Çamur, batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün değil" dedi. Erdoğan "Geriye kalan tek şey çalımlarla, asistlerle, şutlarla, olursa gollerle 90+ uzatma" derken geçmiş dönemde uzatma dakikalarına ilişkin de dikkat çeken sözler söyledi.

"SPORCULARA VE SPOR SEVERLERE MAHSUS BİR ÖZELLİKTİR"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • İnsanları tüm ayrımlardan bağımsız olarak bir araya getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek pek az şey vardır. Sahadaki yüksek nabızlı rekabeti bu kardeşliği bozmayacak şekilde sürdürmek ancak sporculara ve spor severlere mahsus bir özelliktir.

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"FUTBOL DEYİNCE BİZİM DÜNYAMIZDA ÇOK ÖZEL BİR PENCERE AÇILIR"

  • Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan futbolcuların ve seyircilerin sair vakitlerde sergiledikleri dostluk görüntüleridir. Kulüplerimizin çeşitli platformlarda bir araya gelerek futbolun özünde zaten var olan centilmenlik ruhunu pekiştirmelerini takdir ediyorum.

  • Bir kupayı ortadan bölmek suretiyle barışa selam çakan anlayışın bu sahalarda vücut bulduğuna şahit olduk. Futbol deyince bizim dünyamızda çok ayrı ve özel bir pencere açılır.

"AKLI ERMEYE BAŞLADIĞINDAN BERİ FUTBOLLA İLGİLENMİŞ BİR KARDEŞİNİZİM"

  • Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Çamur, batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün değil. Geriye kalan tek şey çalımlarla, asistlerle, şutlarla, olursa gollerle 90+ uzatma. O zamanlar hakemler pek uzatma vermiyordu, 90. dakika olunca iş bitiyordu.

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  • Yıllarca hiçbir maddi kazanç gözetmeden top koşturan Sarıyerli Camil de tutkuyla bağlı olduğu takımın renklerine gönül vermişti. Rahmetli Metin Oktay gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan hızdaki şutlarıyla ayrı bir unvanı hak etmişti. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, rahmetle andığımız Halit Kıvanç'ın futbol anlatımları bile başlı başına bir zarafet timsaliydi. Pele'den Zidane'a kadar nam salmış nice oyuncular vardı.

  • Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz sergiyi önemli bir hizmet olarak görüyorum. Küratörlük görevi üstlenen kardeşimizin uzak bir kaza geçirmesi bizi hüzünlendirdi.
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