Son dakika: Erdoğan'dan futbolda 'uzatmalar' sözleri! "O zamanlar hakemler pek vermiyordu"

Son dakika haberi: Türk futbol camiasından birçok ünlü ismin de katıldığı açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolun birleştirici özelliğinden bahsederken " Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Çamur, batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün değil" dedi. Erdoğan "Geriye kalan tek şey çalımlarla, asistlerle, şutlarla, olursa gollerle 90+ uzatma" derken geçmiş dönemde uzatma dakikalarına ilişkin de dikkat çeken sözler söyledi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan futbolcuların ve seyircilerin sair vakitlerde sergiledikleri dostluk görüntüleridir. Kulüplerimizin çeşitli platformlarda bir araya gelerek futbolun özünde zaten var olan centilmenlik ruhunu pekiştirmelerini takdir ediyorum.
Yıllarca hiçbir maddi kazanç gözetmeden top koşturan Sarıyerli Camil de tutkuyla bağlı olduğu takımın renklerine gönül vermişti. Rahmetli Metin Oktay gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan hızdaki şutlarıyla ayrı bir unvanı hak etmişti. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, rahmetle andığımız Halit Kıvanç'ın futbol anlatımları bile başlı başına bir zarafet timsaliydi. Pele'den Zidane'a kadar nam salmış nice oyuncular vardı.