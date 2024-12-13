Son dakika | Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması: Başımızın üstünde yerleri var

İnsani ve ahlaki temelden yoksun saldırılara rağmen asla geri adım atmadık. Neticede biz haklı çıktık. Suriye özgürleşme yolunda ilk adımı attı. Esed pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriyeli kardeşlerimiz geçici bir yönetim oluşturup düzeni sağlamaya başladılar. Misafirler geri dönüş yoluna geçti. İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var.