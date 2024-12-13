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  4. Son dakika | Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması: Başımızın üstünde yerleri var

Son dakika | Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması: Başımızın üstünde yerleri var

13.12.2024 16:01
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'yle ilgili çarpıcı yeni mesajlar geldi. Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlamasına değinen Erdoğan "İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var" dedi. Erdoğan, Beşşar Esad üzerinden CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.

Son dakika | Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması: Başımızın üstünde yerleri var

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Sakarya İl Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi.

"BİRAZ DAHA SABIR, BİRAZ DAHA DESTEK İSTİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Bu yol Türkiye Yüzyılı yoludur, gazilerin, şehitlerin yoludur. Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Elbette her şey güllük gülistanlık değil. Aşmamız gereken engeller var. Ama bunlara takılıp kalırsak olmaz. Türkiye Cumhuriyeti ikinci asrıyla birlikte önüne açılan kapıları, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. İnşallah çok büyük imkanlar yakalayacağız. Bunun için vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, cesaret, gayret ve elbette biraz daha destek istiyoruz.

"SABREDENLER ZAFERE ULAŞTI"

  • Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen, hepsine bir kulp takmak için uğraşan güruhu görüyorsunuz. Bunlar artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olacak bir yere savrulmuştur. Bunlar demiyorlar mıydı 'Biz gelince bütün muhacirleri geldikleri yere göndereceğiz' diye? Biz ne diyorduk; bu millet ensardır, onlar ise muhacirdir. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız, onlara hep sahip çıkacağız. Hamd olsun, dediğimiz oldu. Sabredenler zafere ulaştı.

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"GÖRDÜNÜZ MÜ NİÇİN SURİYE'DE OLDUĞUMUZU?"

  • "Türkiye niye Suriye'de" diyorlar. Şimdi gördünüz mü niçin Suriye'de olduğumuzu? Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldırıp 2 satır tarih okuyacak vakitleri dahi yok. Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Ama bunlar ne olup bittiğini bile takip etmiyor. Üçüncü cihan harbi çıksa, dünya yıkılsa CHP yönetiminin umurunda olmaz.

"SURİYE'NİN DİĞER KISIMLARINI DA TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

  • İnsani ve ahlaki temelden yoksun saldırılara rağmen asla geri adım atmadık. Neticede biz haklı çıktık. Suriye özgürleşme yolunda ilk adımı attı. Esed pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriyeli kardeşlerimiz geçici bir yönetim oluşturup düzeni sağlamaya başladılar. Misafirler geri dönüş yoluna geçti. İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var.

  • Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esed devrini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Esad bu insanlara nasıl zulmetmiş! Şam’daki hapishanelerin nasıl olduğunu gördünüz.

"ÖZGÜR BEY NE OLDU?"

  • CHP Genel Başkanı, Esed'in kendisinin bile inanmadığı af ilanına prim vererek son ana kadar bunun reklamını yaptı. Özgür Bey, ne oldu? Esad'ı ziyaret ediyordun ya hani...
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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