Son dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki konuşmasına sert tepki! 'İspatlamazsan namertsin'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul İl Başkanlığımızı bu buluşmaya öncülük ettiği için tebrik ediyorum. İstanbul'daki tüm sanayicilerimize selamlarımı iletiyorum. Ülkenin öncelikli ihtiyacının güven ve istikrar iklimi olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. 21 yıldır ülkemize işte bunu verdik. Biz güveni sağladık. İstikrarı sağladık. Milletimiz de çalıştı çabalı kabiliyetini ortaya koydu. Hep birlikte asırlara bedel kalkınma atılımları gerçekleştirdik. Önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız 2023'ü Türkiye Yüzyılına birlikte hazırladık.

'MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDIK'

14 Mayıs seçimlerinin Meclis aşaması tamamlandı. 14 Mayıs sıradan bir tarih değil. 14 Mayıs 1950. Ve onun yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik ve 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühünü kazandık. Fakat kıl payı da olsa yetmedi. Şimdi pazar günü ikinci turu yapıyoruz. Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın tamamlayıcısı olan bu tarihi inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Her şeyden önce milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu ne demektir? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok. Milletimiz bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi.

'KILIÇDAROĞLU İDDİASINI İSPATLAMAZSA NAMERTTİR'

Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız büyük bir teveccüh gösterdi. Ancak sistem gereği seçimin sonuçlanması ikinci tura kaldı. Milletimiz muhalefete ve tüm dünyaya çok net mesajlar gönderdi. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeniden güven oyu vermiştir. Terör örgütleriyle iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİR ARAYA GELMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunları vurduk. Hala vurmaya devam ediyoruz. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil, parlamentoda odalarına gidip görüşmeler yapıyorsun. Asla bizim terör örgütleriyle bir araya gelmemiz, böyle bir şey söz konusu değildir. İspat sana aittir. Erdoğan'ın ve arkadaşlarının terörle mücadelede nerede olduğunu milletim bilir. Sen tam aksine sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adımlar atılacağının görüşmelerini ne yazık ki şu anda dirsek dirseğe beraber yürüdüğün HDP ile çalışmalarını yaptın.

'SANA ŞÖHRET MİNDERİ VERMEYE VAKTİMİZ YOK'

Utanmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka, sen şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok. Seçim sonuçlarını hazmedemeyip milletimize etmedik hakaret bırakmayanların hangi yüzle onlardan oy isteyeceğini açıkçası biz de merak ediyoruz. Hatay'a gittin, orada Defne'ye niye gitmedin? Defne'de yüzde 90 oy aldın. Biz yüzde 8 aldık. Ama biz burada CHP yüzde 90 oy aldı diye orada hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Tam aksine şu anda ortakların '3 ayda hastane mi yapılır' derken, biz '3 ayda yapacağız' dedik. Yaptık mı? Yaptık. Açılışını da yaptık.

'YOK ÖYLE 25 KURUŞA SİMİT'

15 seçim bizimle yarışa girdi, hepsini kaybetti. Şimdi artık cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar seçime giriyor. CHP Genel Başkanı öyle çaresiz durumda ki, gençlerimizin şu anda yaptığı video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerini örtmeye çalışıyor. Bay Bay Kemal, 300 milyar doları Londra'daki tefecilerden alıp getirecekmiş. Böyle yalan mı olur? Yetti artık, bıktık. Londra'nın tefecilerinden olsa olsa bunlar esrar eroin kaçakçılarıdır. Bay Bay Kemal sana delikli 2.5 kuruş bile vermezler, göndermezler. Yok öyle 25 kuruşa simit. Kimi aldatıyorsun? Ülkemize parmak sallayanların hezeyanları da bitmiş değil.

'SURİYE'DE KONUT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Bakın biz şu anda Kuzey Suriye'de briket evler yaptık. Bunu sadece devlet olarak değil, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yaptık. Ayrıca Katar destekli 1 milyon mülteci alabilecek yine Suriye'de konut çalışmaları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanım temel atma törenindeydi. Biz Türkiye'deki sığınmacıların buralara gönüllü bir şekilde gidişinin altyapısını oluşturduk.

'İSTANBUL'U SUSUZLUKTAN KURTARDIK'

Hayatı Kasımpaşa'da öğrendim. İstanbul'da öğrendim. Bu şehirde ayakta kalmanın, başı dik bir şekilde yaşamanın manasını iyi biliriz. 4.5 yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım. Düşünün, İstanbul'u hep öyle tarif ederiz CHP'yi; çöp, çukur, çamur. Bunların ötesinde bir de İstanbul susuzdu. Biz 110 kilometreden İstanbul'a suyu getirdik ve susuzluktan kurtardık. İstanbul’da belediye başkanlığını CHP’li Nurettin Sözen’den aldık. O dönemde 50 bin haneye doğal gaz getirmişlerdi. Göreve geldik ve 1 milyon 250 bin haneye doğal gazı getirmiştim ve o şekilde de cezaevine gitmiştim. Biz bunlarla övünüyoruz. Bay Bay Kemal senin geçmişinde ne var? Referansın ne?

'4 PARTİYE 40 VEKİL HEDİYE ETTİ'

21 yılda biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesini yürüttük. Ülkemizi her alanda tarihinin en başarılı dönemiyle tanıştırdık. Peki biz bunlarla uğraşırken CHP Genel Başkanı ne yaptı? Elbette hiçbir şey. Dahası bu süreçte CHP Genel Başkanı'nın girdiği iş birlikleri çok sancılı oldu. Bu kişi daha işin başında ilk düğmeyi yanlış ilikledi. İlkeleri, prensipleri bir kenara bırakıp, sadece kendi kişisel hesabıyla hareket ederek siyaseti kirletti. Ağzını her açtığında 'hesap uzmanıyım' diyen bu zat, toplam oyu yüzde 1 olmayan 4 partiye 40 vekil hediye etti. İBB Başkanı, 4 yılda ne yaptı? Ankara da öyle. Şimdiye kadar CHP Genel Başkanıyla masaya oturup da istediğinden fazlasını almayan hiç kimse yoktur.

'MİLLETİMİZ 28 MAYIS'TA HESABINI SORACAK'

CHP Genel Başkanı, Türk siyasetine çok büyük lekeler bulaştırdı. Ne yaparsanız yapın, terör örgütleriyle iş birliğinizi unutturamayacaksınız Bay Bay Kemal. Ne yaparsanız yapın, bu ülkenin çıkarlarını uluslararası arenada pazarlık meselesi haline getirdiğinizi unutturamayacaksınız. Milletimiz 28 Mayıs'ta bunların hepsinin hesabını sizden soracak.

