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Son dakika: Erdoğan'dan kritik görüşme

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan ile Macron, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Son dakika: Erdoğan'dan kritik görüşme

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan macron Fransa

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