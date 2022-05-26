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Son dakika: Erdoğan'dan Macron ile kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu...

26.05.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu başta olmak üzere önemli konular ele alındı.

Son dakika: Erdoğan'dan Macron ile kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

(DHA)

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