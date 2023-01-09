Son dakika: Dünyada bir ilk olacak! Erdoğan "Müjdeler sürecek" diyerek duyurdu: Anadolu'yu bu yıl hizmete alıyoruz

Benzin istasyonlarındaki restoranlarda bir şeyler yiyenler yabancı danışmanlarından yardım dileniyor. Biz ise bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. Bu tabloyu da ayrı bir pişkinlik olarak milletimizin takdirine bırakıyorum. Bugünkü teslimat sonrasında, işin aslını bildikleri halde ısrarla yalan söyleyenlerin milletimize olan özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum.