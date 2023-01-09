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Son dakika: Dünyada bir ilk olacak! Erdoğan "Müjdeler sürecek" diyerek duyurdu: Anadolu'yu bu yıl hizmete alıyoruz

09.01.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiiyle ilgili mesajlar verirken Fırtına obüslerinin sayısının 140'a çıkarılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca "Fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken 'özür dileme' çağrısında bulundu. Öte yandan Erdoğan, 'Anadolu' adlı SİHA gemisinin bu yıl hizmete alınacağını açıkladı.

Son dakika: Dünyada bir ilk olacak! Erdoğan "Müjdeler sürecek" diyerek duyurdu: Anadolu'yu bu yıl hizmete alıyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu. Konuşmasında Altay tanklarının 2025'te seri üretimine başlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu bu yıl hizmete alıyoruz. 2023'ü savunma alanında vereceğimiz yeni müjdelerle sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

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"SAYIYI 140'A ÇIKARACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Mayıs ayında 2 adet yeni Altay tankımızı testlerimizi gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altay'ların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025'ten itibaren seri üretime başlıyoruz. Fırtına Obüslerinin sayısını önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracağız.

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"ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

  • Benzin istasyonlarındaki restoranlarda bir şeyler yiyenler yabancı danışmanlarından yardım dileniyor. Biz ise bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. Bu tabloyu da ayrı bir pişkinlik olarak milletimizin takdirine bırakıyorum. Bugünkü teslimat sonrasında, işin aslını bildikleri halde ısrarla yalan söyleyenlerin milletimize olan özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum.

  • Grup kürsülerini iftira kürsülerine çevirenleri doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum.

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"İHRACATIMIZ REKOR KIRDI"

  • Başkalarından hazır ürün satın almak yerine kendi savunma sektörümüzü geliştirmeye gayret ettik. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız, geçen sene 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı. 2002'de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2 bini aştı.

  • MMU'yu hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. Bayraktar Kızılelma'nın uçuş manevra testleri gerçekleştirilecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu bu yıl hizmete alıyoruz. 2023'ü savunma alanında vereceğimiz yeni müjdelerle sürdüreceğiz.
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Recep Tayyip Erdoğan

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