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Son dakika! Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek." dedi.

Son dakika! Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur.

Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık ve bu rakamı 161 milyar liranın üzerine çıkardık. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı veriyoruz.

Okul öncesi eğitimi hızla yaygınlaştırıyoruz. Üniversiteye girişte kat sayı problemini ortadan kaldırdık. Eğitime sağlanan bütçeyi 16 kat artırdık.

Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında ilk sırada olmaya devam edecek. Elbette bütün sorunlarımız bitmiş değil. Hayatın kendisi gibi eğitim-öğretim alanı da dinamik bir süreçtir. Bu konuda sözü olan herkese gönlümüz ve kulağımız açıktır.

Eğitim öğretim meselesi önümdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak.

İsteyen her lise mezunu öğrencimizin yüksek öğrenime devam edebileceği bir yapı kurduk.

10 öğrenciden biri üniversiteye girebiliyordu. Şimdi neredeyse tamamı giriyor. Birileri girecek de ne olacak diyor. İşsizlik var diyorlar. Olacak zaten, dünyanın her yerinde işsizlik var. Ama kendini geliştirecek yatırım ile teşvik edecek.

REKTÖR ATAMALARIYLA İLGİLİ...

Her yerde olduğu gibi iyi bir yönetici 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Takdire şayan üniversitelerimiz olduğunu biliyorum. Bazı üniversitelerimiz hala kendinden beklediğimiz yere ulaşamamış durumda. Rektörlerimizden daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Önümüzde rektör atamaları var. Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz

Yurtlarda yatak kapasitesini 667 bine çıkardık, yurtlardaki kalitenin yüksek olduğunu düşünüyorum. Türkiye attığımız tüm adımlara rağmen nüfusa bakıldığında üniversite sayısınad hala mütevazı seviyede bulunuyor. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.

"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TİCARİ OLARAK ÇALIŞIYORLAR"

Vakıf üniversitelerimiz ticari merkez alanına çekilmesini engellemek için hemen bir çalışma yapmalıyız. Adı vakıf ama bilimsel çalışmaları bırakmış öğrencisinin parasına bakıyor. Vakıf üniversitesinin patronlar kendi ceplerini nasıl dolduracak ona bakıyor. Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmış ticari olarak çalışıyorlar. Bizim vakıf üniversitelerinin patronu orayı doldurmak için gayret ediyorlar. Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız.

160 üniversite, Yüksek Öğrenim Kalite Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.

Mesleki eğitimin yeniden ele alınması ve gençler için cazip hale getirilmesi şarttır.

Dün Putin ve Ruhani ile Astana platformunun beşinci zirvesini gerçekleştirdik. Suriye'deki insani ve siyasi kriz konusunda önemli kararlar aldık. En önemli kararlardan biri Anayasa Komitesi üyelerinin onaylanmasıdır. Komitenin oluşumundaki tüm pürüzler giderildi. İdlib'deki sıkıntılı durumun giderilmesi için görüş birliğine varıldı.

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