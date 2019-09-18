Son dakika! Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında ilk sırada olmaya devam edecek. Elbette bütün sorunlarımız bitmiş değil. Hayatın kendisi gibi eğitim-öğretim alanı da dinamik bir süreçtir. Bu konuda sözü olan herkese gönlümüz ve kulağımız açıktır.

Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık ve bu rakamı 161 milyar liranın üzerine çıkardık. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı veriyoruz.

En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur.

İsteyen her lise mezunu öğrencimizin yüksek öğrenime devam edebileceği bir yapı kurduk.

10 öğrenciden biri üniversiteye girebiliyordu. Şimdi neredeyse tamamı giriyor. Birileri girecek de ne olacak diyor. İşsizlik var diyorlar. Olacak zaten, dünyanın her yerinde işsizlik var. Ama kendini geliştirecek yatırım ile teşvik edecek.

REKTÖR ATAMALARIYLA İLGİLİ...

Her yerde olduğu gibi iyi bir yönetici 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Takdire şayan üniversitelerimiz olduğunu biliyorum. Bazı üniversitelerimiz hala kendinden beklediğimiz yere ulaşamamış durumda. Rektörlerimizden daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Önümüzde rektör atamaları var. Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz

Yurtlarda yatak kapasitesini 667 bine çıkardık, yurtlardaki kalitenin yüksek olduğunu düşünüyorum. Türkiye attığımız tüm adımlara rağmen nüfusa bakıldığında üniversite sayısınad hala mütevazı seviyede bulunuyor. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.