Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sanatçının yanındayız' mesajı! "Bu bir zihinsel devrimin önemli adımıdır"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Nazım Hikmet'ten "Türk şiirinin duayen ismi" olarak söz eden Erdoğan, "Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk" diye konuştu.

"19 MAYIS RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Gençlerimizin bayramı olan 19 Mayıs, işgal girişimlerinin karşısında direniş azminin sembolüdür. Bu tarih esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun başladığı bir dönüm noktasıdır. Vatanımızı işgalden kurtaran 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta yaktığı işgal meşalesini 29 Ekim 1923'te son devletimiz Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla zirveye taşımıştı. İnşallah biz de Cumhuriyet'imizin 100. yılında 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz.

"ÜLKEMİZİ BUGÜNLERE HAZIRLADIK"

"Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan ne varsa hepsini tek tek tamamlayarak ülkemizi bugünlere hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz.

"İSTANBUL'DA KÜLTÜR SANAT ALTYAPISININ İLK ADIMLARINI ATTIK"

"Cumhuriyet tarihi boyunca sözü en çok edilip icraati en az yapılan işlerin başında kültür sanat geliyor derim. İBB görevini devraldığımız günleri hatırlıyorum. Bu şehirde Osmanlı döneminden kalma kültür sanat eserlerinden çoğu ya tahrip edilmiş ya da görmezden gelinmişti. Belediye başkanlığımız döneminde sadece şehrin diğer sorunlarını çözmekle kalmadık, İstanbul'a güçlü bir kültür sanat altyapısı kazandıracak ilk adımları da attık.

"KORKU İKLİMİ OLUŞTURARAK SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR"

"Farklı düşünen sanatçılarımızı tehdit ettiler. Üzerlerine mahalle baskısı kurarak, bir korku iklimi oluşturarak bu insanları sindirmeye çalıştılar. Doğrudan sanatçılarımızın hayrına olan işlerde bile bu hoyrat tavırlarından vazgeçmediler. Bu sıkıntıların hepsini göğüsledik, engelleri aşıp bugünlere geldik.

'NAZIM HİKMET' MESAJI

"Türk şiirinin duayen ismi Nazım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk.

"12 BİN ESERİ AİT OLDUĞU TOPRAKLARA KAVUŞTURDUK"

"Türkiye'nin tüm kültür ve sanat hazinesini en üst düzeyde, en değerli şekilde değerlendirme çabası içerisindeyiz. Türkiye'den kaçırılan eserlerin geri döndürülmesi için yoğun çaba sarf ettik. Şimdiye kadar yaklaşık 12 bin eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Her alanda sanatın ve sanatçılarımızın yanında olmayı görev addediyoruz. Örnek, Levent'te Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa en önemli tezhip, en önemli hat sanatının işlendiği bir camimiz olmuştur.

"TÜRKİYE'NİN ZENGİN BİRİKİMİNİ TÜM RENKLERİYLE KUCAKLAYACAĞIZ"

"Amacımız 2023'e daha güçlü, üretken, zengin ve özgür bir iklimde girmektir. Bu yolda Türkiye'nin değerlerini, ülkemizin bu alandaki zengin birikimini tüm renkleriyle kucaklamaya devam edeceğiz.

"Bu bir zihinsel devrimin önemli adımıdır.