SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ey İsrail' ve 'Hamas' çıkışı! Dünyaya mesaj verdi: 'Batı'nın olduğu gibi bizim sana borcumuz yok'

Tezkereye destek veren tüm siyasi partilere ve milletvekilerine çok teşekkür ediyorum. Tezkerenin kabulü ve yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda daha da güç kazandı. Tarih, tezkereye hayır diyerek can suyu olanları da affetmeyecektir. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye ifade ettiğimiz operasyonlarla terör örgütleri üzerinden kurulmak istenen projeleri çökertecek, teröristlerin başını ezeceğiz. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını yeni harekatlarla parçalamaya devam edeceğiz.