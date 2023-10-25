SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ey İsrail' ve 'Hamas' çıkışı! Dünyaya mesaj verdi: 'Batı'nın olduğu gibi bizim sana borcumuz yok'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Batı'nın Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, 'Hamas bir terör örgütü değil topraklarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş mücahitler grubudur!' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin garantörlüğe hazır olduğunu belirtti.
"ENFLASYONLA ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE EDİYORUZ"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
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- Kalkınma Planı'nın, 2053 vizyonumuzun ilk adımı mahiyetindeki bu planın odağında elbette Türkiye Yüzyılı vardır.
- Bütçemizin temel önceliği depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması ve diğer şehirlerimizin depreme hazırlanması çalışmalarıdır. Enflasyonla çok yönlü bir mücadele içerisindeyiz. Dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarının mağduriyetine Türkiye göz yummaz. Allah'ın izniyle bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Üreten her kardeşimizin meselesi bizim meselemizdir. Ömrü boyunca çalışıp çabaladıktan sonra hayatının son baharını huzurlu geçirmek isteyen her emeklimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır.
- Cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle 10 GB'lık internet sözümüzü tuttuk. Buna dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlandı. Kararın üniversiteli tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
- Yerel seçimlerde bir kez daha ve çok daha güçlü şekilde milletimizin gönlüne girmemiz gerekiyor. Muhalefetin kifayetsiz başkanlarının elinde ızdırap çeken şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak hepimizin asli vazifesidir. Kendi yönetimimizdeki belediyelerde de seçimi çok daha yüksek oranlarla kazanmak mecburiyetindeyiz. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla inşallah bir kez daha bu başarıyı göstereceğiz.
"TERÖR KORİDORLARINI YENİ HAREKATLARLA PARÇALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
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Tezkereye destek veren tüm siyasi partilere ve milletvekilerine çok teşekkür ediyorum. Tezkerenin kabulü ve yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda daha da güç kazandı. Tarih, tezkereye hayır diyerek can suyu olanları da affetmeyecektir. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye ifade ettiğimiz operasyonlarla terör örgütleri üzerinden kurulmak istenen projeleri çökertecek, teröristlerin başını ezeceğiz. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını yeni harekatlarla parçalamaya devam edeceğiz.
- Sırf inancımıza husumet beslediği için kendi topraklarında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını koruyup kollayanların bir gün hakikati göreceklerini umuyoruz. Koyunlarında besledikleri yılanın kendilerini soktukları o gün her şey için çok geç olacak.
"İSRAİL DEVLETİYLE BİR SORUNUMUZ YOK AMA ÖRGÜT TAVRINI ASLA TASVİP ETMEYECEĞİZ"
"HAMAS, TOPRAKLARINI KORUMA MÜCADELESİ VEREN BİR KURTULUŞ GRUBUDUR"
- İsrail'e ve dünyaya sesleniyorum. Son yaptıkları toplantıda bir araya geldiler, tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi sesleniyorum; ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur.
"BEN BİR KERE BU NETANYAHU DENEN ADAMIN ELİNİ SIKTIM..."
- Ben hayatımda bir kere Netanyahu denen adamın elini sıktım Amerika'da Türkevi'nde. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal ettik, gitmeyeceğiz. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi ama şimdi maalesef o da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi de bunlar suistimal etti. Ey İsrail! Bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ister Amerika'yı al ister başkalarını, ister Batı'yı al bir yere gidemezsin. Ve Amerika dünyada adaletle hükmedilmesini sağlamadığı, istemediği için o da kaybedecek. Bütün mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Anne babalarının çocuklarının, çocukların anne babalarının naaşlarına sarıldığı, vücuduna çocuğunun ismini yazdığı bu dünyada hiç kimse huzurla uyuyamaz, kendi geleceğini güvende göremez. Bu, İsrail için olduğu kadar onun katliamlarına da destek veren, engel olmayarak teşvik veren her ülke için geçerlidir.
"BİZ DE DOĞRU BULMUYORUZ AMA MUKAYESE DAHİ EDİLEMEZ"
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Bizim de doğru bulmadığımız ama bu katliamlarla mukayese dahi edilemeyecek eylemlerle her gün alçakça öldürülen yüzlerce masum, kadın, çocuk gerçeğine sırtını dönenlere açıkça konuşma vakti gelmiştir.
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Geçenlerde bir haham, Filistinli çocukların öldürülmesini takdir ediyor. Bunların yaklaşımı bu. Böyle bir vicdan olur mu? İnsanlık dışı saldırılara bahane üretmek Batı'nın mirasıdır.
- Batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşı sahtekarlığın dik alasından başka bir şey değildir. Ukrayna'da yaşanan savaşta ortaya çıkan kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'deki aleni katliama duvar kesilmesi bu riyakarlığın en somut ifadesidir.
"ÜLKEMİZİN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK"
- Sırf onurlu tavırlarından dolayı yaşadıkları ülkelerde sıkıntı yaşayan üniversite öğrencileri ve diğer tüm kesimlere ülkemizin kapılarının sonuna kadar açık.
"İSRAİL, GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DE VE KOMŞULARINDA ARAMALI"
- Gazze'de yaşanan katliam ve yıkımın gerisindeki failler İsrail'e sınırsız destek verenlerdir. Buradan hem İsrail'e hem onu teşvik edenlere sesleniyorum: Gazze'de masumlar ölmeye devam ettikçe bölgemize gönderilen hiçbir gemi, uçak, siyasi şov barış getirmeyecek. İsrail yönetimi güvenliği Türkiye başta olmak üzere bölgesindeki komşularında aramalıdır. Sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için gittiğinde İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi yine Türkiye olacaktır.
"REHİNE KONUSU HIZLA SONA ERDİRİLMELİ"
- Yapılması, süratle atılması gereken adımlar belli: Tüm taraflar elini tetikten çekmeli, derhal ateşkes ilan edilmeli. İsrail'in saldırıları ve İsrail topraklarına füze atışları kesilmeli. Rehinelerin serbest bırakılması konusunda müzakerelere başlanıp bu konu hızla sonlandırılmalıdır. Nedir ya, çocukları kafeslere koyuyorsunuz. Bu ne menem akıldır? Refah Sınır Kapısı muhakkak açık tutulmalı. Bölge dışı güçler İsrail'le dayanışma adına ateşe benzin taşımaktan vazgeçmeli. Garantörlüğe hazırız.