Son dakika | Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye önemli çağrı var: "Bu ülkeye yapılmış en büyük ihanetlerden biri!"

Su israfının önlenmesi ve çevre hassasiyetimiz muhalefet cenahında karşılık bulmuyor. Çevreyle ilgili meseleleri istismar etmeye gelince varlar ama çevrenin korunmasına gelince ara ki bulasın. Çevre politikaları da benzer şekilde tutarsızlıklarla dolu. Lafa gelince 'Çevreciyiz, doğayı seviyoruz' diyorlar ama İzmir Körfezi'nin kirlenmesini önleyecek dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar. Körfez can çekişiyor, bunların umurunda dahi değil. 30 sene önce kokudan, kirlilikten kurtardığımız Haliç konusunda umursamazlık söz konusu. Haliç, maalesef günden güne 1994 öncesi durumuna geri dönüyor.