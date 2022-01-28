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  4. Son dakika! Erdoğan dava açmıştı, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Bu devlet bana 13 bin euro para ödedi

Son dakika! Erdoğan dava açmıştı, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Bu devlet bana 13 bin euro para ödedi

28.01.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu bu hamlenin ardından Erdoğan'a tepki göstererek, "Niye dava açıyorsun. Tüm belgeler senin elinde. Gelirsin buraya gösterirsin" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca kendi açılan davalardan dolayı devletten 13 bin euro tazminat kazandığını belirtti.

Son dakika! Erdoğan dava açmıştı, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Bu devlet bana 13 bin euro para ödedi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı dava sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Dava açılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan belgeleri göstertermesini istedi. Kılıçdaroğlu ayrıca kendine açılan davaların çoğunu kazandığını belirterek, "Erdoğan bir dava kazanınca televizyonlara çıkıp 'Kılıçdaroğlu kaybetti' diyor" ifadelerini kullandı.

KEMAS

CHP Genel Başkanı Halk TV'de Liderler Özel programında Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı davayla ilgili şu ifadeleri kullandu;

Niye dava açıyorsun kardeşim. Gelirsin buraya devletin bütün bilgileri senin elinde, bütün evraklar senin elinde. Gelirsin buraya oturursun, verirsin belgeyi 'Kılıçdaroğlu sen böyle yaptın değil mi? Şimdi ben sana devletim belgelerini açıyorum.' dersin. Şak 1 şak 2 şak 3 söylersin.

"BU DEVLET BANA 13 BİN EURO PARA ÖDEDİ"

Gidiyor dava açıyor, mahkemede bakıyor hakim karara evet veya hayır diyor. Ben davaları kazanıyorum. Sonra kendi bir dava kazanınca televizyonlara çıkıyor 'Kılıçdaroğlu davayı kaybetti' diyor. Ben davaları kazanıyorum. İstinaftan kazanıyorum, Yargıtay'dan kazanıyorum, Anayasa Mahkemesinden kazanıyorum, en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kazandım. 13 bin euro para ödedi bu devlet bana. Çünkü ben haklıyım ve tazminat ödediler. Ben bu parayı alırken çok memnun değilim ama sonuçta bir adalet gerçekleşiyor. Adalet için 450 kilometre yürüyen bir kişi haksızlık gördüğü zaman susmaz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik davaSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava


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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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