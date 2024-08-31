Son dakika | Erdoğan eleştirilere yanıt verip rest çekti: Bunun dışında her yol Türkiye'ye zarar verir!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Hızır Reis ve Murat Reis denizaltılarının hizmete gireceği tarihleri duyuran Erdoğan konuşmasının büyük bölümünde dış politikaya ilişkin mesajlar verdi.
DENİZALTILARIN HİZMETE GİRECEĞİ TARİHLERİ AÇIKLADI
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Geçen hafta deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Piri Reis denizaltımızı hizmete verdik. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerini başladık. Hızır Reis denizaltımızı 2025'te, Murat Reis denizaltımızı 2026'da hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da inşallah 2029'a dek tamamlayacağız. Muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 denizaltımızı deniz kuvvetlerimizin saflarına katmış olacağız.
"TÜRK DONANMASI ÇOK FARKLI BİR LİGE YÜKSELECEK"
- SİHA gemimizden sonra uçak gemimizin de katılmasıyla Türk donanması çok farklı bir lige yükselecek. Hava savunma sistemlerinde de kendimizi sürekli geliştiriyoruz.
"TÜRK DIŞ POLİTİKASINA BATI PENCERESİNDEN BAKANLARIN TEZVİRATLARINA ALDIRMAYACAĞIZ"
- Bizim tüm hedeflerimize birileri çıkıp "hayal" diyebilir. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir. Birileri milletimizin vizyonunu sınırlandırmaya çalışabilir. Hatta "Türkiye'nin Libya'da, Somali'de, Katar'da, Irak'ta, Balkanlarda, Asya'da, Afrika'da ne işi var" diyen işgüzarlar da çıkabilir. Biz bunların hiçbirine kulak asmayacağız. Önümüze bakacağız, gözümüzü bir an olsun ufuktan ayırmayacağız. Türk dış politikasına Ankara eksenli bakmak yerine Batı penceresinden bakanların tezviratlarına aldırmayacağız.
"TÜRKİYE YÖNÜNÜ SADECE BATI'YA DÖNEREK MENZİLİ MAKSUDUNA VARAMAZ"
- Filistin'le ilgilenmemizi eleştirenler art niyetli değilse cahildirler. Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Katar'da ne işi var demek, açık söylüyorum, tarihimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. "Türk askerinin Kosova'da, Libya'da, Somali'de ne işi var" demek ufuksuzluktan tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Türkiye yönünü sadece Batı'ya dönerek menzili maksuduna varamaz. Türkiye Doğu ve Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse güçlü, müreffeh ve etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'ye zarar verir, denklem dışına atar.
"AB İLE ŞANGAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"