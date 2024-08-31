Son dakika | Erdoğan eleştirilere yanıt verip rest çekti: Bunun dışında her yol Türkiye'ye zarar verir!

Biz birilerinin iddia ettiği gibi AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak zorunda değiliz. Mavi Vatan'daki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır