Son dakika | Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı! "Netanyahu'nun hayalinde Anadolu da var"

Son dakika haberi: TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a geldi. CHP'de alınan ortak kararla, Kılıçdaroğlu döneminden farklı olarak milletvekilleri Erdoğan'ı ayağa kalkarak karşıladı. Erdoğan'ın konuşmasına İsrail'in son zamanlarda artan katliamlarına yönelik tepkisi damga vurdu. Netanyahu'yu Hitler'e benzeten Erdoğan, "İsrail'i uyarıyorum; kara harekatının sonuçları geçmişteki işgallerine benzemeyecek, Gazze ile Lübnan aynı olmayacaktır" ifadeleriyle de dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlardan öne çıkan satır başları şöyle:
Adalet sarsılırsa devlet sarsılır. Devlet sarsılırsa milletin bekası tehlikeye girer.
Anayasa hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni anayasa sürecinde yapıcı olacağız. Anayasa devlet ve milleti buluşturan nitelikte olmalı.
Merkez Bankası rezervleri 156 milyar doları aştı. Tarihinin en yüksek seviyesinde artık rezerv meselesi yoktur.
Milli gelirde çok kritik bir psikolojik eşiği aşmayı başardık. Ekonomimizin temel göstergelerinde iyileşmeye bağlı olarak ülkemizin risk primi de düşüyor. Türkiye'yi daha çok siyasi sebeplerde dolayı alındığı gri listeden de çıkardık. Milli gelirimiz 1 trilyon dolar sınırını geçerek 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı.
Gıda enflasyonu 4 yıl sonra ilk kez aylık bazda negatife döndü. Önümüzdeki aylarda da enflasyon düşüşü devam edecek ve milletimiz bu düşüşü hissedecek. Milletimizin alım gücünü ve refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimiz.
İçim kan ağlayarak söylüyorum: İsrail'in Gazze halkına soykırımı başlayalı tam 360 gün oldu. 42 bin kardeşimiz canlı yayınlarda alçakça şehit edildi. Tam 360 gündür bırakınız İsrail'i caydırmayı, müşterek bir tavır dahi sergilenmedi.
İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek. Netanyahu, Anadolu'yu da içine alan bir hayal kuruyor.