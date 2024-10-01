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Son dakika | Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı! "Netanyahu'nun hayalinde Anadolu da var"

01.10.2024 15:51
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Son dakika haberi: Gözler bugün Ankara'da! TBMM'nin yeni yasama yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. "İçim kan ağlayarak söylüyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, İsrail'in dünya çapında yeterli tepkiyi görmemesine isyan ederek sert tepki gösterdi. İsrail'i Lübnan'a yapılacak olası bir kara harekatı konusunda uyaran Erdoğan, "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek. Netanyahu, Anadolu'yu da içine alan bir hayal kuruyor" derken dünya çapında ses getirecek mesajlar verdi.

Son dakika | Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı! "Netanyahu'nun hayalinde Anadolu da var"

Son dakika haberi: TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a geldi. CHP'de alınan ortak kararla, Kılıçdaroğlu döneminden farklı olarak milletvekilleri Erdoğan'ı ayağa kalkarak karşıladı. Erdoğan'ın konuşmasına İsrail'in son zamanlarda artan katliamlarına yönelik tepkisi damga vurdu. Netanyahu'yu Hitler'e benzeten Erdoğan, "İsrail'i uyarıyorum; kara harekatının sonuçları geçmişteki işgallerine benzemeyecek, Gazze ile Lübnan aynı olmayacaktır" ifadeleriyle de dikkat çekti.

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"ANAYASA HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlardan öne çıkan satır başları şöyle:

  • Adalet sarsılırsa devlet sarsılır. Devlet sarsılırsa milletin bekası tehlikeye girer.

  • Anayasa hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni anayasa sürecinde yapıcı olacağız. Anayasa devlet ve milleti buluşturan nitelikte olmalı.

  • Milletin taleplerine kulak verilmeli. Meclis suçun önlenmesi konusuna daha fazla eğilmeli.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ BAŞLADI"

  • Merkez Bankası rezervleri 156 milyar doları aştı. Tarihinin en yüksek seviyesinde artık rezerv meselesi yoktur.

  • Milli gelirde çok kritik bir psikolojik eşiği aşmayı başardık. Ekonomimizin temel göstergelerinde iyileşmeye bağlı olarak ülkemizin risk primi de düşüyor. Türkiye'yi daha çok siyasi sebeplerde dolayı alındığı gri listeden de çıkardık. Milli gelirimiz 1 trilyon dolar sınırını geçerek 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı.

  • Gıda enflasyonu 4 yıl sonra ilk kez aylık bazda negatife döndü. Önümüzdeki aylarda da enflasyon düşüşü devam edecek ve milletimiz bu düşüşü hissedecek. Milletimizin alım gücünü ve refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimiz.

  • Enflasyonda kalıcı düşüş başladı. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. Eleştiri ayrıdır ekonomik tetikçilik ayrıdır. Türkiye'yi kaybettirerek siyaset yapılmaz.

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"SON 51 HAFTADA İNSANLIĞA KARŞI TÜM SUÇLAR PERVASIZCA İŞLENDİ"

  • İsrail dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almamaktadır. Bunu geçen hafta BM Genel Kurulu'nda da açık ve net şekilde ifade ettim. İsrail devleti Netanyahu isimli bir Hitler özentisinin idaresinde sadece son 51 haftada insanlığa karşı tüm suçları pervasızca işledi. Soykırım, katliam, ırkçılık, ayrımcılık, taciz, tecavüz, işkence, etnik temizlik, gazeteci öldürme, ibadethaneleri, okulları bombalama dair insanlığa karşı işlenebilecek ne kadar suç varsa tamamı defalarca işlendi. Gözünü kin ve nefret bürümüş bir cinayet şebekesinin elinde Gazze 42 bin masum insanın katledildiği büyük bir imha kampına dönüştü. Tüm insanlık adına utanç verici bu tabloya rağmen bazı ülkeler İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Diğer bazı ülkeler de susmak suretiyle bu insanlık suçuna, vahşete ortak oluyor.

"BİR AYIP OLARAK ASIRLARCA SİLİNMEDEN KALACAK"

  • Şunu açık açık söylemek isterim: İsrail ne yaparsa yapsın er ya da geç durdurulacak! Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak. Evlatlarının beyaz kefenlerine sarılan anaların, babaların ahı bu zalimleri rezil rüsva edecek. Sadece İsrail'in değil, bugün Batı'dakiler başta olmak üzere devletlerin alnına yapışan o kara leke asırlar boyunca unutulmayacak. Özellikle İslam dünyasının halkları Müslüman olan yöneticilerin, İsrail'in Filistinlilerden ziyade Müslümanlara yönelik bu terörüne sessiz kalmaları bir ayıp olarak asırlarca silinmeden kalacak.

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"İÇİM KAN AĞLIYOR"

  • İçim kan ağlayarak söylüyorum: İsrail'in Gazze halkına soykırımı başlayalı tam 360 gün oldu. 42 bin kardeşimiz canlı yayınlarda alçakça şehit edildi. Tam 360 gündür bırakınız İsrail'i caydırmayı, müşterek bir tavır dahi sergilenmedi.

  • 'Türkiye tarafsız olsun, İsrail'in yanında dursun, Hamas bir terör örgütüdür' diyenlere sesleniyorum: 360 gündür yaşanan barbarlığı 7 Ekim vakasıyla meşrulaştırmaya çalışanlara sesleniyorum. Karşımızda kandan beslenen, tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli, gözü dönmüş bir işgal şebekesi var. Tarafsız kalmak suça ortak olmaktır.

İSRAİL'E 'KARA HAREKATI' UYARISI

  • İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek. Netanyahu, Anadolu'yu da içine alan bir hayal kuruyor.

  • İsrail'i uyarıyorum; kara harekatının sonuçları geçmişteki işgallerine benzemeyecek, Gazze ile Lübnan aynı olmayacaktır.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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