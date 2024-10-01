Son dakika | Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı! "Netanyahu'nun hayalinde Anadolu da var"

Milli gelirde çok kritik bir psikolojik eşiği aşmayı başardık. Ekonomimizin temel göstergelerinde iyileşmeye bağlı olarak ülkemizin risk primi de düşüyor. Türkiye'yi daha çok siyasi sebeplerde dolayı alındığı gri listeden de çıkardık. Milli gelirimiz 1 trilyon dolar sınırını geçerek 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı.