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SON DAKİKA | Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD personeline artık ücretsiz

23.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD personeliyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararla birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taşra teşkilatı personeline, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

SON DAKİKA | Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD personeline artık ücretsiz

Son dakika: AFAD personeliyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme kapsamında, AFAD'ın taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin düzenleme yer aldı.

RESM

31 ARALIK 2023'E KADAR ÜCRETSİZ!

Karara göre, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

AFAD

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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