Son dakika | Erdoğan'ın görüşmeleri için Bahçeli'den çarpıcı sözler! "Gerekirse alternatif bir yol olarak değerlendirilmeli"

Son dakika haberi: MHP'nin TBMM'de grup toplantısı başladı. Devlet Bahçeli Meclis kürsüsünden gündeme dair mesajlar verdi. CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle hedef alan Devlet Bahçeli "Özgür bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor. Böyle bir niyetimiz yok. Kavgaya gireceksek Özgür bey rahat olsun, korkmasın, o bizim kalibremizde değil" dedi.

ERDOĞAN'IN AYŞE ATEŞ, AKŞENER VE ÖZEL TEMASLARI...

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de CHP lideri Özgür Özel ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın ayrıca önümüzdeki günlerde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile de görüşüleceği açıklandı.

Devlet Bahçeli de konuşmasında Erdoğan'ın ikili temaslarına değindi. Erdoğan'ın görüşmelerini "Bizce mahsuru yok" diyerek değerlendiren Bahçeli, "Gerekirse kamuoyunu şeffaf ölçülerde bilgilenmek suretiyle kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif bir yol olarak değerlendirilmeli" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞAL OLARAK HERKESLE GÖRÜŞEBİLİR"

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Erdoğan’ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, konuşabilir, herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf, asla astarı olmayan söylentilerin gemi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşmasıdır. Gerekirse kamuoyunu şeffaf ölçülerde bilgilenmek suretiyle kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif bir yol olarak değerlendirilmeli.

"TÜRKİYE İÇİN HAKLI OPERASYON NEDENİDİR"

Son zamanlarda ülkemiz aleyhine iç ve dış tehditler gittikçe genişledi. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedefi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara taviz vermeyeceğiz. Allah muhafaza, tam tersi olursa milletimizin yüzüne bakamayız.

Suriye bölündü de haberimiz mi yok? Bu terör hamlesinin üst aklı ABD'dir. Bu kanunsuz ve korsan seçimlerinin yapılması için ağustos ayının işaret edilmesi skandal üstüne skandaldır. Türkiye'nin haklı ve güçlü tepkisi ABD'yi geri adım attırmakla kalmadı, 11 Haziran'da planlanan sözde seçimleri erteletmiştir. Bu yetmez, bununle yetinmemizi kimse bekleyemez. Bölücü terör örgütünün ABD desteğiyle yapmayı duyurduğu sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı, bir daha da tartışma konusu yapılmamalı.

Açıkça söylüyorum Türkiye için haklı operasyon nedenidir. Suriye'nin veya Irak'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dişimizi, yumruğumuzu sıkıyoruz. Her mücadeleye hazır ve kararlıyız.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP'nin başındaki zat kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. PKK'ya gıkını çıkaramayan, bölücü belediye başkanlarına en küçük tepkiyi gösteremeyen bir şahsın CHP genel başkanı olması başlı başına bir trajedidir. CHP ele geçirilmiş, Atatürk'le yollarını çoktan ayırmıştır.

"KAVGAYA GİRECEKSEK ÖZGÜR BEY KORKMASIN"

Özgür bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor. Böyle bir niyetimiz yok. Kavgaya gireceksek Özgür bey rahat olsun, korkmasın, tırsmasın, baksın işine, o bizim klasmanımızda da kalibremizde de ağırlığımızda da değil. Bizim meselemiz maşalarla değil, tutan ellerledir.

DEM PARTİ MİLLETVEKİLİNE SERT SÖZLER

DEM vekili "Kürdistan'da işgalcisiniz. Seçilme hakkını ellerinden alıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz" demiştir. Valimizi tehdit etmiştir. Sanıyorum, bu insana benzeyen canlı fazla yüreklenmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit kanlarıyla sulanan vatan topraklarında bir vatandaşımızın, polisimizin, askerimizin, kaymakamımızın, valimizin sokakta önünü kesecek, dolaşmasını engelleyecek bir alçağın varlığına hiç kimse şahit olamayacaktır.

Geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





