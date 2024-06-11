Son dakika | Erdoğan'ın görüşmeleri için Bahçeli'den çarpıcı sözler! "Gerekirse alternatif bir yol olarak değerlendirilmeli"

Son dakika haberi: MHP'nin TBMM'de grup toplantısı başladı. Devlet Bahçeli Meclis kürsüsünden gündeme dair mesajlar verdi. CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle hedef alan Devlet Bahçeli "Özgür bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor. Böyle bir niyetimiz yok. Kavgaya gireceksek Özgür bey rahat olsun, korkmasın, o bizim kalibremizde değil" dedi.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de CHP lideri Özgür Özel ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın ayrıca önümüzdeki günlerde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile de görüşüleceği açıklandı.
Devlet Bahçeli de konuşmasında Erdoğan'ın ikili temaslarına değindi. Erdoğan'ın görüşmelerini "Bizce mahsuru yok" diyerek değerlendiren Bahçeli, "Gerekirse kamuoyunu şeffaf ölçülerde bilgilenmek suretiyle kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif bir yol olarak değerlendirilmeli" dedi.
İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
Son zamanlarda ülkemiz aleyhine iç ve dış tehditler gittikçe genişledi. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedefi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara taviz vermeyeceğiz. Allah muhafaza, tam tersi olursa milletimizin yüzüne bakamayız.
Suriye bölündü de haberimiz mi yok? Bu terör hamlesinin üst aklı ABD'dir. Bu kanunsuz ve korsan seçimlerinin yapılması için ağustos ayının işaret edilmesi skandal üstüne skandaldır. Türkiye'nin haklı ve güçlü tepkisi ABD'yi geri adım attırmakla kalmadı, 11 Haziran'da planlanan sözde seçimleri erteletmiştir. Bu yetmez, bununle yetinmemizi kimse bekleyemez. Bölücü terör örgütünün ABD desteğiyle yapmayı duyurduğu sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı, bir daha da tartışma konusu yapılmamalı.
DEM vekili "Kürdistan'da işgalcisiniz. Seçilme hakkını ellerinden alıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz" demiştir. Valimizi tehdit etmiştir. Sanıyorum, bu insana benzeyen canlı fazla yüreklenmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit kanlarıyla sulanan vatan topraklarında bir vatandaşımızın, polisimizin, askerimizin, kaymakamımızın, valimizin sokakta önünü kesecek, dolaşmasını engelleyecek bir alçağın varlığına hiç kimse şahit olamayacaktır.