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Son dakika: 'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'li Ünal'dan yanıt! 'Böyle bir talebi olmadı'

23.06.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına zam yapıldığı şeklinde değerlendirmelere konu olmuş, siyasetin gündemindeki tartışmalarda yerini almıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı" diye konuştu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrıda bulundu.

Son dakika: 'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'li Ünal'dan yanıt! 'Böyle bir talebi olmadı'

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın böyle bir talebi olmadığının altını çizen Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "Açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞLARININ ENDEKSLİ OLMASINDAN DOLAYI"

Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde:

  • Konu cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı.

"BURADAN ÇAĞRI YAPIYORUM"

  • Kılıçdaroğlu açıklasın, kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden 'cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor' gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum.

2022 BÜTÇE KANUN TEKLİFİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Teklifle öngörülen maddelere göre;

  • Genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

  • Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

  • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak. (AA)
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