Son dakika: 'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'li Ünal'dan yanıt! 'Böyle bir talebi olmadı'

Genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.