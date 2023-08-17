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  4. SON DAKİKA | Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip... MİT, çok sayıda kişiyi dolandırmaya çalışan şahsı yakalattı

SON DAKİKA | Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip... MİT, çok sayıda kişiyi dolandırmaya çalışan şahsı yakalattı

17.08.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

SON DAKİKA | Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip... MİT, çok sayıda kişiyi dolandırmaya çalışan şahsı yakalattı

Son dakika haberi: MİT tespit edip o dolandırıcıyı yakalattı! Yapay zekâ marifetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi MİT tespit etti.

KİMLİĞİ VE KONUMU TESPİT EDİLDİ

MİT, dolandırıcının; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Cumhurbaşkanı’nın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi MİT’in SİBER güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılmaya devam edeceğini ifade ettiler.

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