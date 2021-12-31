Son dakika: Erdoğan'ın 'siyasi eşkıya' sözüne Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaçlı' yanıt

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığına gitmesini eleştirerek, "Devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok, sen adam değilsin" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YANIT

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar." karşılığını verdi.

“Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar ???? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 31, 2021



