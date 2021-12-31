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  4. Son dakika: Erdoğan'ın 'siyasi eşkıya' sözüne Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaçlı' yanıt

Son dakika: Erdoğan'ın 'siyasi eşkıya' sözüne Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaçlı' yanıt

31.12.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığına gitmesiyle ilgili "siyasi eşkıyalık' sözünü kullanmıştı. Sosyal medyadan yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris… demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Erdoğan'ın 'siyasi eşkıya' sözüne Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaçlı' yanıt

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığına gitmesini eleştirerek, "Devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok, sen adam değilsin" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'MEB' tepkisi! "Siyasi eşkıyalıktır"Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'MEB' tepkisi! "Siyasi eşkıyalıktır"

SOSYAL MEDYADAN YANIT

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar." karşılığını verdi.


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