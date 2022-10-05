SON DAKİKA | Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! "Her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek şartını söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasa ile güvence altına alma teklifini Meclis'e sunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü grup toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına anayasa teklifiyle yanıt verdi çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın ses getiren konuşmasına Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt geldi. Twitter hesabından açıklama yapan CHP lideri, şunları söyledi:

"HAZIRIZ" DİYEREK ŞARTINI AÇIKLADI

Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan, eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.

Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.

