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  4. SON DAKİKA | Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! "Her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek şartını söyledi

SON DAKİKA | Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! "Her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek şartını söyledi

05.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan 'anayasa' teklifiyle yanıt vermiş ve Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmıştı. CHP lideri, Erdoğan'ın sözleri sonrası jet bir yanıt vererek, "Önerdiğimiz kanuni zırhı destekle, eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa getireceğiniz öneriye destek vermeye hazırız." dedi.

SON DAKİKA | Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! "Her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek şartını söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasa ile güvence altına alma teklifini Meclis'e sunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü grup toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına anayasa teklifiyle yanıt verdi çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın ses getiren konuşmasına Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt geldi. Twitter hesabından açıklama yapan CHP lideri, şunları söyledi:

Son dakika | Erdoğan merakla beklenen mesajını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık anayasa teklifi: 'Adamsan böyle yapalım'Son dakika | Erdoğan merakla beklenen mesajını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık anayasa teklifi: 'Adamsan böyle yapalım'

"HAZIRIZ" DİYEREK ŞARTINI AÇIKLADI

Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan, eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.

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Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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