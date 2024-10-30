Son dakika | Erdoğan'ın teşekkürüne Özel'den tepkili yanıt: Kıymetli ama beni dinlememişsiniz!

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Örgütleri Buluşması'nda konuştu. Özel'in gündeminde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına desteği vardı.
İşte Özel'in açıklamalarından satır başları:
Sayın Erdoğan, teşekkür kıymetli. Ama bu teşekkür yanlış zeminde yapılan bir teşekkür. Bir kişinin meselesini, o kişinin özgürlüğüyle ilişkilendirip meseleyi çözmeyi amaçlayan önerme yanlış ve eksiktir.
Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen ve Bahçeli, Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bana teşekkür etmeniz beni dinlemediğiniz manasına geliyor.
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorum. Siyasetimizi, 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa, açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel’i tebrik ediyorum. CHP'nin sayın Özel'in genel başkanlığında, tarihin bu kırılma noktasında kardeşliğin yanında ve doğru yerde duracağına yürekten inanmak istiyorum" demişti.