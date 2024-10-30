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  4. Son dakika | Erdoğan'ın teşekkürüne Özel'den tepkili yanıt: Kıymetli ama beni dinlememişsiniz!

Son dakika | Erdoğan'ın teşekkürüne Özel'den tepkili yanıt: Kıymetli ama beni dinlememişsiniz!

30.10.2024 14:46
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Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürüne yanıt geldi. Teşekkürü "kıymetli" bulan Özel, "Ama bu teşekkür yanlış zeminde yapılan bir teşekkür. Bana teşekkür etmeniz beni dinlemediğiniz manasına geliyor" ifadelerini kullandı. Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Son dakika | Erdoğan'ın teşekkürüne Özel'den tepkili yanıt: Kıymetli ama beni dinlememişsiniz!

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Örgütleri Buluşması'nda konuştu. Özel'in gündeminde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına desteği vardı.

"SİCİLİ TEMİZ AMA SEN GÖZALTINA ALIYORSUN"

İşte Özel'in açıklamalarından satır başları:

  • Ahmet Özer'in seçim öncesi Adli Sicil Kaydı raporunda seçilmesi için herhangi bir suç kaydı yok ve sicili temiz ancak sen 10 yıldır izliyoruz diyerek gözaltına alıyorsun. Bu nasıl bir iştir!

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ERDOĞAN'A 'TEŞEKKÜR' YANITI

  • Sayın Erdoğan, teşekkür kıymetli. Ama bu teşekkür yanlış zeminde yapılan bir teşekkür. Bir kişinin meselesini, o kişinin özgürlüğüyle ilişkilendirip meseleyi çözmeyi amaçlayan önerme yanlış ve eksiktir.

  • Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen ve Bahçeli, Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bana teşekkür etmeniz beni dinlemediğiniz manasına geliyor.

  • Silah bırakılacaksa, annelerin gözyaşı dinecekse her aktörün desteği alınmasından yanayım. Toplumsal mutabakata dayalı çözümden yanayız. Ben meselenin çözümü için meclisi adres gösterdim. Atılacak adımlar hep birlikte atılmalıdır.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorum. Siyasetimizi, 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa, açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel’i tebrik ediyorum. CHP'nin sayın Özel'in genel başkanlığında, tarihin bu kırılma noktasında kardeşliğin yanında ve doğru yerde duracağına yürekten inanmak istiyorum" demişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Özgür Özel
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