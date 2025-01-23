SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel ve İmamoğlu'na yüklendi, açık açık uyardı: "Yargıya kimse parmak sallayamaz"

Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Sivil ve yeni bir anayasa çalışmamıza hız vereceğiz. Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız.