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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel ve İmamoğlu'na yüklendi, açık açık uyardı: "Yargıya kimse parmak sallayamaz"

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel ve İmamoğlu'na yüklendi, açık açık uyardı: "Yargıya kimse parmak sallayamaz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.01.2025 14:59
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Son dakika haberi: Beştepe'deki "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı: "Tehditler savurup, yargıya parmak sallayamazsınız!"

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel ve İmamoğlu'na yüklendi, açık açık uyardı: "Yargıya kimse parmak sallayamaz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor.

Sözlerine Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

  • Bolu Kartalkaya'daki yangında vefat eden 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Aynı yangında yaralanan 51 vatandaşımızdan tedavileri devam eden 10 kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum.

  • Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması bizim çok önemlidir. Göreve geldiğimizden bu yana bu konuya hassasiyet gösterdik. Çok sayıda adımlar attık. Bizler adaleti mülkün temeli olarak gören bir geleneğin mirasçıyız.

"KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

  • Hukuk karşısında kendini dokunulmazlık görenler şun bilmeli ki hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalığa sahip olduğu günler artık geride kaldık. Suç işleyenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır.

"YARGIYA KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ"

  • Dolayısıyla kimse yargı mensuplarını tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak. Yargı mensuplarının veya ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız hukuk insanlarına tehditler savuramazsınız. Buna biz de yargımız da izin vermez. Herkesten sakin ve dürüst bir tutum beklediğimizi hatırlamak istiyoruz.

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"YENİ ANAYASA ÇALIŞMAMIZA HIZ VERECEĞİZ"

  • Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Sivil ve yeni bir anayasa çalışmamıza hız vereceğiz. Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız.

  • İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltecek yeni hak arama yollarını tahkim edeceğiz.

  • Mahkum sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz.

  • İhtiyaç duyulan yerlerde yeni mahkemeler kuracağız. Bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmalarını temin edeceğiz.

YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK

  • Önümüzdeki dönemde hakimlerimiz meslek hayatları boyunca hukuk veya ceza hakimi olarak sınıflandırılacak, dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.

  • Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz.

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NOTER YARDIMCILIĞI GELİYOR

  • Noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika
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